„Nie chcemy wiele”. Prezydent przypomniał szarytki zabite przez Niemców

W sierpniu 1944 r. w Warszawie Niemcy zamordowali 8 sióstr szarytek za ukrywanie w schronie chorych Żydów – napisał w nocy z niedzieli na poniedziałek na Twitterze prezydent Andrzej Duda.

„W sierpniu 1944 r. w Warszawie Niemcy zamordowali 8 sióstr szarytek za ukrywanie w schronie chorych Żydów. Siostry polano benzyną i spalono żywcem” – napisał prezydent.



„Nie ma drugiego narodu, który tak bardzo cierpiał za pomoc Żydom...Nie chcemy wiele, tylko prawdę...” – dodał Andrzej Duda.

August 1944 in Warsaw, the Germans murdered eight Sisters of Charity for hiding sick Jews in a shelter. The Sisters were doused with gasoline and burned alive.



There is no other nation that has suffered so much for helping Jews ...



We don't want much, only the truth ...