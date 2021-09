Nowy sondaż. Zaskakujące, jak odpowiedzieli zwolennicy Hołowni

Prawie jedna trzecia badanych uważa, że liderem opozycji w Polsce jest przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk – tak wynika z nowego sondażu pracowni Social Changes na zlecenie wpolityce.pl. Za lidera opozycji uznają Donalda Tuska również wyborcy Polski 2050.

Sondaż. Kto liderem opozycji?

źródło: wpolityce.pl, portal tvp.info

Uczestnikom badania zadano pytanie, kto jest liderem polskiej opozycji. Jak podaje portal,Donalda Tuska. W porównaniu do badania sprzed miesiąca były premier zyskał 4 pkt. proc.Na drugim miejscu jest wiceszef PO Rafał Trzaskowski, na którego wskazało 13 proc. badanych. Prezydent WarszawyPodium zamyka lider Polski 2050 Szymon Hołownia, który traci w porównaniu do poprzedniego sondażu 3 pkt. i którego wskazało teraz 7 proc. respondentów.Kolejne miejsce przypada Krzysztofowi Bosakowi z Konfederacji (3 proc.), na Pawła Kukiza i Władysława Kosiniaka-Kamysza wskazało kolejno po 2 proc. badanych. Włodzimierz Czarzasty i Jarosław Gowin otrzymali po jednym punkcie.Ażnie umiała wybrać lidera opozycji.Portal podaje, że za lidera opozycji uznają Donalda Tuska również wyborcy Polski 2050 (39 proc.). Wśród zwolenników Szymona Hołowni tego polityka za lidera opozycji uważa 29 proc.Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI na panelu internetowym. Badanie zostało przeprowadzone na próbie 1065 osób w dniach od 27 do 30 sierpnia.