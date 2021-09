Mecz Brazylii z Argentyną przerwany. Na boisko wszedł Sanepid

Przedstawiciele brazylijskiej Narodowej Agencji Nadzoru Sanitarnego (Anvisa) krótko po rozpoczęciu weszli na boisko w towarzystwie policji i przerwali mecz eliminacji piłkarskich mistrzostw świata między Canarinhos a Argentyną w Sao Paulo.

Powodem decyzji pracowników Anvisy było niedostosowanie się Argentyńczyków do wcześniejszej decyzji władz sanitarnych o odizolowaniu od reszty ekipy czterech piłkarzy Albicelestes, którzy na co dzień występują w lidze angielskiej.



Jak przekazano, zgodnie z przepisami wszystkie osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni przebywały na terenie Wielkiej Brytanii po przybyciu do Brazylii muszą się poddać 14-dniowej kwarantannie.



Przepisem tym objęci zostali Emiliano Buendia i Emiliano Martinez z Aston Villi oraz Giovanni Lo Celso i Cristian Romero z Tottenhamu Hotspur. Trzech z nich - z wyjątkiem Buendii - pojawiło się w podstawowym składzie Argentyny. Według Anvisy, wszyscy przy wjeździe do Brazylii zataili w formularzu zgłoszeniowym fakt przebywania w ciągu ostatnich dwóch tygodni w Wielkiej Brytanii.

COŚ NIEBYWAŁEGO. Po 2 minutach meczu eliminacji Brazylia - Argentyna na boisku pojawiła się agencja Anvisa i policja, która zamierza aresztować Lo Celso i Romero za złamanie protokołu covidowego. Mecz przerwany, Argentyna zeszła do szatni. Mecz (?) trwa w aplikacji @sport_tvppl pic.twitter.com/0RtoMmnWkh — Maciej Iwański (@IwanskiMaciej) September 5, 2021

źródło: pap

Zawodnicy obu zespołów i sędziowie szybko zeszli do szatni. Według agencji prasowej EFE, ekipa gości zamknęła się w szatni, a arbitrzy wraz z przedstawicielami południowoamerykańskiej konfederacji (CONMEBOL) rozpoczęli ze służbami sanitarnymi negocjacje ws. rozwiązania zaistniałej sytuacji.