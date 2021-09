Dlaczego uważamy się za osoby nieatrakcyjne? Naukowcy odpowiadają

Dorośli, których mózgi są mniej wrażliwe na sygnały płynące z wewnątrz ciała, szczególnie z serca i jelit, częściej czują się zawstydzeni i uważają się za osoby nieatrakcyjne – wynika z badań przeprowadzonych na Anglia Ruskin University (ARU) w Wielkiej Brytanii.

Sygnały interoceptywne – płynące z wewnątrz ciała - cały czas informują mózg o tym, co się dzieje w ciele. Dzięki temu odczuwamy np. głód, na który świadomie reagujemy, sięgając po przekąskę. Istnieje jednak mnóstwo sygnałów, z których nie zdajemy sobie sprawy, a – jak się okazuje – one również mają znaczenie dla naszego działania i postrzegania, nawet samego siebie.



Uczestnikami badania było 36 zdrowych, dorosłych Brytyjczyków, którzy w pierwszym etapie badania oceniali swój własny obraz ciała. W ten sposób zmierzono u nich poczucie wartości własnego ciała, jego funkcjonalności, sprawdzono czy wstydzą się zewnętrznego wyglądu ciała i tego, jak bardzo duże znaczenie ma dla nich ich waga.





Reakcje mózgu na bicie serca

Następnie przeprowadzono pomiary sygnałów pochodzących z wewnątrz ciała uczestników. Niektóre sygnały płynące do mózgu z serca i jelit są przetwarzane na poziomie nieświadomym, aby stale dostarczać mózgowi aktualnych informacji o tym, co dzieje się wewnątrz organizmu. Siłę połączenia między jelitami a mózgiem mierzono rejestrując jednocześnie aktywność elektryczną obu regionów,Badacze zauważyli, że słabsze reakcje mózgu na interoceptywne sygnały płynące z jelit i serca były istotnie związane

– Odkryliśmy, że kiedy mózg jest mniej wrażliwy na te nieświadome dla nas sygnały z wnętrza ciała, płynące szczególnie z serca i jelit, ludzie częściej mają negatywne poglądy na temat swojego wyglądu zewnętrznego – mówi Dr Jane Aspell z ARU, jedna z autorek badania.



Specjaliści tłumaczą to zjawisko tym, że gdy mózg słabiej odbiera sygnały z narządów wewnętrznych, kładzie większy nacisk na to, co znajduje się na zewnątrz, więc wygląd staje się znacznie ważniejszy dla samooceny.





Informacje te mogą mieć znaczenie w leczeniu bulimii

Badacze zauważają, że dzięki ich odkryciom będzie można szybciej i łatwiej zidentyfikować, a nawet przewidzieć negatywny obraz ciała i związane z nim stany, takie jak zaburzenia odżywiania. Dodatkowo, informacje te mogą mieć znaczenie w leczeniu osób– Musimy jeszcze dowiedzieć się, dlaczegoa inne słabiej. Być może jest to spowodowane różnicami w połączeniach neuroanatomicznych między mózgiem a narządami wewnętrznymi i będzie to przedmiotem naszych przyszłych badań –(https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0010945221002513?via%3Dihub).