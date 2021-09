Prezes TVP: Festiwal w Opolu to triumf polskiej muzyki

W Opolu trwa organizowany przez Telewizję Polską festiwal piosenki. W niedzielę w opolskim amfiteatrze odbędzie się koncert poświęcony pamięci Krzysztofa Krawczyka. – Festiwal jest triumfem polskiej muzyki – powiedział w „Gościu Wiadomości” prezes TVP Jacek Kurski.

Festiwal w Opolu potrwa do wtorku. Nowością jest wielka biało-czerwona flaga rozwieszona na położonej przy amfiteatrze Wieży Piastowskiej. – Zastanawiało mnie to przez lata, dlaczego nie ma tutaj polskiej flagi, skoro obchodzimy tak wspaniałe święto naszej muzyki. Jestem szczęśliwy, że w tym roku to się udało. Opole to symbol polskości. Przez stulecia Śląsk Opolski był w rękach niemieckich, choć jest rdzennie polski. W 990 przyłączył go do Polski Mieszko I – mówił szef TVP.



Festiwal w Opolu to wielkie święto polskiej muzyki. – I też świetna droga do kariery. TVP kocha polską kulturę, co pokazujemy chociażby przez takie programy jak „The Voice Kids” czy „The Voice of Poland”. TVP otworzyła ścieżki awansu młodym ludziom. Tego nie potrafi zrobić żadna stacja komercyjna – dodał Kurski.



W niedzielę w opolskim amfiteatrze królować będzie twórczość Krzysztofa Krawczyka. – Jego odejście przeżyliśmy niezwykle boleśnie. To był najlepszy wokalista w okresie Polski powojennej. Gdyby był Amerykaninem albo Anglikiem to na pewno zrobiłby karierę na miarę Elvisa Presleya – stwierdził prezes TVP.



W następny weekend na antenach Telewizji Polski kolejne wielkie wydarzenie – beatyfikacja kardrynała Stefana Wyszyńskiego.



– To była jedna z najwspanialszych osób w polskim kościele. Przygotowaliśmy 30 pozycji związanych z kardynałem Wyszyńskim. Przeprowadzimy transmisję z mszy beatyfikacyjnej, która odbędzie się na Placu Piłsudskiego, a także pokażemy koncert, a później film dokumentalny „Jako w niebie tak i w Komańczy” – uzupełnił.

