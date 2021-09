Po 20 latach od zamachu na WTC ratownicy mają problemy ze zdrowiem

Pracowników amerykańskich służb, które w 2001 r. jako pierwsze reagowały na zamach na WTC, do dziś prześladują choroby układu oddechowego, trawiennego, nowotwory i zaburzenia psychiczne. Wielu z nich umarło – podsumowują naukowcy po analizie danych medycznych dotyczących tej grupy.

Po zamachu na nowojorskie Twin Towers w 2001 roku, w czasie akcji ratunkowej ponad 91 tys. osób zostało narażonych na szereg czynników szkodliwych dla zdrowia - przypominają naukowcy z australijskiej szkoły Edith Cowan University, którzy analizowali wieloletnie dane medyczne dotyczące przedstawicieli tych służb.





Wiele osób zaangażowanych w akcję ratowniczą nie żyje

Ponad 80 tys. przystąpiło już do World Trade Center Health Program (WTCHP) - inicjatywy, która ma pomagać im w różnych problemach ze zdrowiem. Tylko w ostatnim roku do programu przystąpiło ponad 16 tys. osób. „Liczba ratowników, którzy się do niego zapisują, cały czas rośnie” – informuje prof. Erin Smith, autorka pracy opublikowanej w piśmie „Prehospital and Disaster Medicine”.Po analizie danych badacze z australijskiej uczelni ustalili, żeW samym dniu zamachu życie straciło 412 ratowników. Główne przyczyny późniejszych zgonów to schorzenia układu oddechowego i trawiennego (34 proc.), na drugim miejscu znalazły się nowotwory (30 proc.) oraz zaburzenia psychiczne (15 proc.). Częstość zgonów z tych przyczyn oraz z powodu zaburzeń mięśniowo-szkieletowych wzrosła w grupie tych osób od 2016 roku aż sześciokrotnie.Okazało się również, żeU 16 proc. zdiagnozowano choroby psychiczne. W ciągu ostatnich pięciu lat zachorowania na raka w tej grupie wzrosły o 185 proc. „Białaczka wysunęła się na prowadzenie przed rakiem jelita grubego i pęcherza” – mówi ekspertka.

Częstość białaczki wzrosła o 175 proc. „To nie powinno dziwić, ponieważ istnieje znane powiązanie między ekspozycją na benzen i ostrą białaczką szpikową. Natomiast benzen jest obecny w paliwie lotniczym, na którego działanie narażone były osoby na miejscu ataku” – wyjaśnia.



Dość powszechny jest także rak prostaty, którego częstość od 2016 roku wzrosła o 181 proc. Choć wiek wielu osób z analizowanej grupy odpowiada podwyższonemu ryzyku tej choroby, u niektórych pojawia się jej agresywna, szybko rozprzestrzeniająca się forma. „Wdychanie toksycznego pyłu na miejscu ataku na WTC mogło spowodować kaskadę reakcji w komórkach zwiększających liczbę prozapalnych limfocytów T. Nasilone zapalenie może w końcu prowadzić do raka prostaty” –tłumaczy specjalistka.



Naukowcy oczekują także wzrostu zachorowań na nowotwory spowodowane ekspozycją na azbest. Te rodzaju nowotworów rozwijają się w czasie od 20 do 50 lat.





Cierpienie na syndrom stresu pourazowego

Jednocześnie od 15 do 20 proc. uczestników akcji ratowniczej - jak stwierdzono - cierpi na syndrom stresu pourazowego (PTSD). To ok. 4 razy więcej, niż wynosi odsetek osób z tą przypadłością w ogólnej populacji. W grupie ratowników problem ten się nasila, podczas gdy ogólnie w społeczeństwie - maleje.

„Nawet 20 lat później częstość występowania zaburzeń psychicznych i potrzeby leczenia są w tej grupie wyższe. Prawie połowa zgłasza potrzebę pomocy w zakresie zdrowia psychicznego” – donosi prof. Smith.



Badania mózgów ochotników wskazują przy tym na podniesione ryzyko wczesnej demencji. To wynik zgodny z wcześniejszymi testami, według których spadek możliwości poznawczych jest w tej grupie dwa razy częstszy, niż w ogólnej populacji, u osób 10-20 lat starszych.



Jednocześnie do wymienionych problemów pandemia dołożyła kolejne. Zły stan zdrowia sprzyja bowiem zachorowaniom i powikłaniom. Ponad 100 osób zmarło z powodu COVID-19, a choroba ta u wielu nasiliła objawy PTSD.



„Udział akcji po 9/11 nadal powoduje zarówno fizyczne, jak i psychiczne skutki i prawdopodobnie ratownicy nadal zapadają na powodowane tym wydarzeniem choroby” – podkreśla prof. Smith.



