„Dobrze, to cenzurujemy”. Co robiła TVP, gdy nie przeszkadzała Tuskowi [WIDEO]

Donalda Tuska – który twierdzi, że dziennikarze pracujący w Telewizji Polskiej dziennikarzami nie są, tylko „funkcjonariuszami” – oburzyło pytanie zadane przez dziennikarkę TVP Info o gazowe interesy z Rosją zawierane przez rząd PO-PSL. Ten sam Tusk jeszcze kilka miesięcy temu wydał nawet instrukcję, jakie pytania i komu powinni zadawać ci „prawdziwi” przedstawiciele mediów. Przypominamy kilka fragmentów nagrań ukazujących, jak w czasach rządów PO-PSL wyglądała TVP.

Donald Tusk od czasu, kiedy wrócił do polskiej polityki, by na powrót objąć kierownictwo w Platformie Obywatelskiej, nie ustaje w atakowaniu dziennikarzy Telewizji Polskiej. Mimo zapewnień jego środowiska, że na każde pytanie Tusk będzie odpowiadał, na niewygodne pytania nie odpowiadał.



Tusk, podobnie jak Onet, zwraca się do reporterów TVP per „funkcjonariusze” i „pracownicy” TVP. – Zwrócę się do funkcjonariuszki telewizji PiS-owskiej, rządowej. Nie będę odpowiadał na pytania tych, którzy zaangażowali się w nagonkę, bo wam serdecznie współczuję, ale mogę ewentualnie debatować i rozmawiać z mocodawcą, znaczy z prezesem Kaczyńskim. Proszę mu przekazać ode mnie ten sygnał. Czekam od wczoraj, dziś, będę czekał każdego dnia. Stań, rozmawiaj ze mną uczciwie o tym, co jest w Polsce i nie wysyłaj nagonki – stwierdził lider Platformy Obywatelskiej.



Kilka dni wcześniej – jeszcze przed urlopem – Tusk poinstruował dziennikarzy, jakie pytania i komu mają zadawać. Jak podkreślał, „jeśli człowiek chce się nazywać dziennikarzem, to wie, że trudne pytania należy zadawać władzy, nie opozycji”.

– Jeśli wszyscy ludzie dobrej woli, w tym media, nie zrozumieją na nowo swojej istotnej roli, a nią jest kontrola władzy, kiedy ona robi zamach na demokrację... O to apeluje do wszystkich – mówił były premier.



Politycy, dziennikarze i inni komentatorzy życia publicznego zdążyli już chyba zapomnieć, jak Telewizja Polska wyglądała w czasach rządów PO-PSL. W mediach społecznościowych wciąż krążą szokujące nagrania zachowań dziennikarzy i redakcji, związanych wówczas z mediami publicznymi. Przypominamy kilka z nich.



9 maja 2013 roku w dniu, w którym Federacja Rosyjska świętowała kolejny Dzień Zwycięstwa, główne wydanie „Wiadomości” rozpoczęło się inaczej niż zwykle. Miliony widzów przed telewizorami zamiast widoku Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie (obecnie jest to Zamek Królewski w Warszawie) zobaczyli żołnierza rosyjskiej armii, który przygotowuje się do wielkiej defilady w rytmie podniosłej muzyki.

Wiadomosci TVP, czolowka 9 maja 2013

Są ludzie którzy chcą powrotu takiej telewizji publicznej. Przez najbliższe kilkanaście lat nie wróci. pic.twitter.com/vkOQi11yrf — Radosław Poszwiński ���� (@bogdan607) May 5, 2018

Kolejne nagranie to fragment wywiadu z Andrzejem Dudą z 2015 roku, kiedy startował on w wyborach prezydenckich. Wywiad przeprowadzała Beata Tadla.

Warto pokazać tą TVP za czasów PO PSL gdy była apolityczna Polecam to @AKlarenbach @michalrachon pic.twitter.com/FohQhBQjw6 — Marek Borowik (@aureliusz1729) March 1, 2020

Za rządów PO kierownictwo w informacji TVP to była prawdziwa "Arystokracja Dziennikarstwa" pic.twitter.com/vNeQzCWlS9 — Black (@BlackMcSnow) February 13, 2021

Internauci przypomnieli też słowa Wojciecha Jaruzelskiego, który w TVP w programie prowadzonym przezKolejne nagranie przedstawia wywiad, jaki reporterka TVP przeprowadziła z ówczesną pierwszą damą Anną Komorowską. – Ja bym chciała, aby pani minister to ocenzurowała – mówił Komorowska. – Dobrze,

– Tutaj bardzo ładnie, o tej atmosferze. Każą powiedzieć, że pani minister kazała powiedzieć, że bardzo dobrze – dodała dziennikarka. Na koniec zaznaczała, że wywiad z Komorowską to dla niej „jak zwykle wielka przyjemność”.



Następnym przykładem, pokazującym miniony stan Telewizji Polskiej jest wywiad z publicystą Łukaszem Warzechą o kampanii prezydenckiej i starciu Andrzeja Dudy z Bronisławem Komorowskim.



Kiedy Warzecha porównał Dudę do „nowego porsche” a Komorowskiego do „starego poloneza”, prowadzący rozmowę pytał, czy Warzecha bierze pieniądze za udział w kampanii Dudy. – To nie są słowa godne dziennikarza, tylko propagandysty, to nie jest analiza – mówił zdenerwowany prowadzący.

W kwietniu 2014 roku z przyszłym prezydentem, wtedy posłem, rozmawiała w TVP Info Karolina Lewicka. Prowadząca program mówiła, że prezes PiS Jarosław Kaczyński posługuje się sformułowaniami Feliksa Dzierżyńskiego.

Andrzej Duda w TVP Info, 16.04.2014 r. Rozmawia Karolina Lewicka.



Bez komentarzahttps://t.co/k3Xl0ClVOf pic.twitter.com/n9RBm3k3QC — Samuel Pereira (@SamPereira_) March 9, 2020

Już nie śpiewają Panu sto lat i od razu chce TVP likwidować �� pic.twitter.com/6GHZMMbwuB — Samuel Pereira (@SamPereira_) February 22, 2021

Kiedyś w TVP uczyno, że rozbiory były zbawieniem dla Polski, a gwałt niesie za sobą pozytywne skutki. #WielkieChwileDziennikarstwa pic.twitter.com/mhVDaNXFNH — Samuel Pereira (@SamPereira_) May 3, 2021

Zobacz także:

#wieszwiecej Polub nas

źródło: portal tvp.info

Internauci przypominają też fragment programu Tomasza Lisa w TVP. Jego gościem był Donald Tusk. Zgromadzeni w studiu obserwatorzyKolejne nagranie to znów fragment wywiadu Karoliny Lewickiej. Tym razem jej gościem był Mariusz Błaszczak. Prowadząca program mówiła ow kontekście rozbiorów Polski. – Żenujący poziom – odpowiedział jej wtedy Błaszczak.