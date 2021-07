Media na Wyspach w ekstazie. Duńczycy dumni z drużyny

Brytyjskie media pieją z zachwytu, po tym jak reprezentacja Anglii pokonała Danię 2:1 w półfinale mistrzostw Europy. „Cały naród kocha ten zespół” – pisze „Daily Mail”. Duńczycy są dumni ze swoich piłkarzy i zaskakująco mało wspominają o kontrowersyjnym rzucie karnym, który rozstrzygnął spotkanie.

„Wieczór pełen dramaturgii. Trzy Lwy poderwały z krzeseł miliony fanów... Później kapitan Harry wprowadził nas do historycznego finału na Wembley” – pisze „Daily Mail”, który na okładce prezentuje zgrabną grę słów: „Kane you believe it!”, co oznacza „Czy możesz w to uwierzyć?", z wplecionym nazwiskiem Harry'ego Kane'a, strzelca zwycięskiego gola.



„Anglicy cały czas byli blisko domu, ale nie mogli znaleźć klucza do drzwi. Jednak wielkość talentu tej drużyny sprawiła, że wreszcie przekroczyli próg. Duńczycy byli wyczerpani, ale nie chcieli odpuścić. Na szczęście zmasowane siły na skrzydłach sprawiły, że rywale pękli” – dodaje gazeta w swojej relacji.



„Prawdopodobnie najlepsze uczucie na świecie” – tak z kolei swoje czwartkowe wydanie zatytułował tabloid „The Sun”, nawiązując graficznie do hasła reklamowego jednego z producentów piwa. „Kiedy sędzia zagwizdał po raz ostatni, 55 lat piłkarskiego bólu i 16 miesięcy pandemicznej frustracji zniknęły w eksplozji zbiorowej radości” – przyznają autorzy pomeczowej relacji.



Na ciemną stronę awansu zwraca za to uwagę „Daily Express”. „Po tym, co wydarzyło się w dogrywce, cała Europa, a nawet Szkoci, będą przeciwko nam”. Gazeta podkreśla również, że dla całego angielskiego futbolu to historyczny moment, bo dzięki tej wygranej „dzieci znów zaczną chętniej biegać w koszulkach reprezentacji niż klubowych strojach”. Czwartkowe okładki angielskiej prasy (fot. kiosko.net)

Zaskakująco spokojnie do sytuacji z rzutem karnym podeszły duńskie media. Próżno szukać w nich krytyki pod adresem sędziego i VAR-u. Dominują pochwały dla piłkarzy za ambicję i zaangażowanie.



„Sensacja się czaiła, ale Dania odpadła z Euro 2020. Z honorem i godnością. Mecz rozstrzygnął rzut karny, chociaż trudno było dopatrzeć się faulu Maehle'go na Sterlingu” – skomentował „Ekstra Bladet”.



„Celem był awans do finału. Cała przygoda zaczęła się wraz z zatrzymaniem akcji serca Christiana Eriksena. To wydarzenie pomogło zjednoczyć Duńczyków, którzy później mieli wiele okazji do świętowania. W niedzielę bawić będą się jednak Włosi i Anglicy” – napisał portal jyllands-posten.dk.



Szpilki swoim finałowym rywalom wbija już Italia. „La Gazzetta dello Sport” apeluje do swoich zawodników – „Zabierzmy im koronę!”. Ocenia również, że Anglicy zagrali „nudny futbol”, a Duńczycy „poważnie ich przestraszyli”. „Southgate potrzebował pomocy sędziego, by móc zmierzyć się z Włochami w finale” – piszą tamtejsi dziennikarze.