Mężczyzna w różowej sukience ukradł 4 kg lodów

Mężczyzna przebrany w różową sukienkę ukradł 4 kilogramy lodów z jednej z kawiarni w centrum Kielc. Złodziej jest już w rękach policji. – Trwają czynności, ustalamy, ile było wcześniej kradzieży – mówi portalowi tvp.info mł. asp. Karol Macek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Do kradzieży doszło we wtorek w kawiarni AleBabeczka przy ulicy Solnej w Kielcach. Nieznany mężczyzna około godziny 14 podszedł do lodówki i wyjął 4-kiligramową bańkę z lodami. Niecodzienny był nie tylko łup, ale też przebranie złodzieja. Miał on na sobie różową sukienkę.



O sprawie bardzo głośno zrobiło się w sieci ze względu na post na Facebooku, który opublikowano na profilu okradzionej kawiarni. W komentarzach internauci zwracali uwagę, że to nie pierwszy taki przypadek. Informowali o podobnych kradzieżach przedmiotów o wartości do 500 zł w sklepie spożywczym i aptece.



Na razie jednak innych wykroczeń nietypowego złodzieja nie potwierdza policja. – Do tej pory otrzymaliśmy tylko jedno oficjalne zgłoszenie z kawiarni przy ulicy Solnej w Kielcach dotyczące kradzieży dokonanej przez tego mężczyznę – mówi mł. asp. Macek.



Podejrzany jest już w rękach policji. – Ustalamy, czy będzie można z tym mężczyzną przeprowadzać czynności procesowe – dodaje funkcjonariusz.

