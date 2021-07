Morawiecki: Musimy mieć instrument zapobiegający przejęciom mediów np. przez Rosję

Te przepisy mają zapobiec przejmowaniu podmiotów w Polsce i wpływaniu na opinię publiczną przez zewnętrzne podmioty, zwłaszcza spoza UE – powiedział na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki, pytany o złożony w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Jak podkreślił, takie procesy nie powinny odbywać się bez zgody polskiego regulatora. Szef rządu wyraził przy tym zdziwienie, że projekt pojawił się dopiero teraz.

W środę grupa posłów wniosła do Sejmu projekt zmiany ustawy o radiofonii i telewizji. Wskazała w nim m.in, że „koncesja na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może być udzielona osobie zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem, że taka osoba zagraniczna nie jest zależna od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego”.





TVN pyta Morawieckiego o koncesję

Burza w szklance wody. Nikt nie zlikwiduje, ani nie odbierze koncesji TVN.

Swoją drogą, ile pojawiło się w TVN materiałów krytycznych wobec gróźb i ataków polityków PO na dziennikarzy, czy cenzorskiego projektu likwidacji TVP? Ile transmisji z manifestacji w obronie TV Trwam?

Premier nawiązuje do słów Juliusza Brauna

Nowelizacja ustawy o KRRiT już w Sejmie

Właścicielemjest amerykański koncern Discovery, ale zarządza stacją za pośrednictwem spółki Polish Television Holding BV zarejestrowanej w Holandii.Dziennikarz tej stacji na konferencji prasowej zwrócił się do premiera z pytaniem, cytując wypowiedź, członka Rady Mediów Narodowych (i byłego prezesa TVP za czasów PO): „Ustawa to wojna z USA, bo oznaczać będzie chęć wywłaszczenia lub przynajmniej wymuszenia sprzedaży przez Amerykanów wielkiej firmy, jaką jest TVN”.Mateusz Morawiecki odpowiedział, że w Polsce „muszą obowiązywać całkowicie podstawowe reguły, takie jak obowiązują w innych krajach UE”.– Wyobraźmy sobie, że jakieś medium w Polsce – bardzo duży portal czy telewizja, radio lub gazeta – miałoby zostać kupione przez podmiot rosyjski, chiński albo z krajów arabskich. Czy chcielibyśmy wtedy jako obywatele mieć prawo powiedzieć „nie”? Chyba 99 proc. Polaków powie w tym przypadku – łącznie z tym panem, którego pan redaktor cytował – że chcielibyśmy mieć narzędzia, by zapobiec takim przejęciom – powiedział szef rządu.Jak podkreślił, proponowane przepisy mają zapobiec przejmowaniu przez zewnętrzne przedmioty, zwłaszcza spoza UE, podmiotów w Polsce i wpływaniu na opinię publiczną z zewnątrz bez zgody polskiego regulatora.– Jestem zdumiony, że wcześniej czegoś takiego w parlamencie nie zrobiliśmy – dodałWcześniej rzecznik rządu tłumaczył w Polsat News, że ta regulacja w stosunku do wielu innych krajów w Europie nie jest niczym nadzwyczajnym, a on sam jako poseł PiS zagłosuje za zgłoszonym projektem.

TVN24 pytało o komentarz także europosła PiS Joachima Brudzińskiego – „czy projekt ustawy uderza w amerykańskie inwestycje w Polsce i de facto zmierza do odebrania koncesji TVN i TVN24”.





Brudziński: Regulacje muszą być zgodne z europejskim prawem

– Wielokrotnie mówiliśmy, że należy przywrócić elementarną równowagę, również kapitałową, jeżeli chodzi o rynek medialny w Polsce – powiedział polityk PiS.Podkreślił jednocześnie, że Polska znajduje się w obszarze wspólnoty europejskiej i również regulacje dotyczące rynku mediów muszą być zgodne z europejskim prawem. Zaznaczył, że w parlamencie będą toczyły się prace nad projektem ustawy, trafi ona też Senatu.– Apeluję, żeby z igieł nie robić wideł. Nie ma mowy o jakiejś wojnie czy naruszeniu zasad demokracji – zaznaczył Brudziński.