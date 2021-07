Nowe pociągi metra „nieremontowalne”? Kolejny problem Warszawy

Zadeklarowany przez konsorcjum Škoda termin przeprowadzenia generalnego remontu nowych pociągów dla warszawskiego metra wynosi 45,71 roku. – Taki okres wydaje się niespotykany w sektorze transportu kolejowego – uważa dr. hab. inż. Marek Jabłoński, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

W opinii eksperta tak długi czas „może rodzić ryzyka związane z bezpieczną eksploatacją w cyklu użytkowania systemu technicznego jakim jest pojazd kolejowy”.



W polskich przepisach wyróżnia się pięć poziomów utrzymania pociągów, od P1 do P5. P1-P3 to przeglądy, P4 i P5 to naprawy.



– Poziom P5 obejmuje czynności mające na celu podniesienie standardu pojazdu kolejowego lub jego odnowienie wykonywane w wyspecjalizowanych zakładach lub u producenta. Obejmuje demontaż zespołów i podzespołów z pojazdów kolejowych i ich wymianę na nowe lub zregenerowanie i modyfikację nadwozi pojazdów kolejowych i układów biegowych – wyjaśnił Jabłoński.





Przegląd po prawie 5 mln kilometrów

Oznacza to, że wszystkie części pojazdu muszą być doprowadzone do „parametrów konstrukcyjnych”. Konsorcjum Škoda określiło termin wykonania przeglądu P5 na 4 800 000 km, co dało 45,71 roku.

Problem poruszyły w odwołaniach firmy Stadler i Alstom, które brały udział w przetargu na budowę pociągów dla stołecznego metra .



– Przy poziomie techniki, jakim dysponują producenci taboru kolejowego, nie jest możliwe zbudowanie pojazdu metra, który utrzymywany według cyklu podawanego przez Konsorcjum Škoda spełnił europejskie przepisy i standardy gwarantujące bezpieczeństwo przewozów – twierdził Stadler podczas postępowania prowadzonego przez Krajową Izbę Odwoławczą.



– Z samego porównania okresów i przebiegów przewidywanych przez innych uznanych producentów pojazdów i zaoferowanych w tym postępowaniu wynika, że cykl utrzymania zaoferowany przez Škodę znacznie odbiega od ustalonych w tym zakresie sektorowych standardów – wskazała firma.





Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej

W uzasadnieniu wyroku KIO, który odrzucił odwołania, czytamy: „Jak wynika z opinii biegłego sądowego, choć na pierwszy rzut oka dane w ofercie Škody mogą wydawać się nieprawdopodobne i nieuzasadnione poziomem technicznym zastosowanych podzespołów do konstrukcji pojazdu, to teoretycznie zadeklarowane parametry są możliwe do osiągnięcia pod warunkiem umiejętnego rozdziału czynności utrzymania oraz wymian i napraw podzespołów na poszczególne poziomy utrzymania, z tendencją realizacji większego zakresu czynności na niższych poziomach utrzymania”.