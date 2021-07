Francja: Zabójcy ks. Hamela działali na zlecenie z Syrii

Zabójstwo księdza Jacquesa Hamela 26 lipca 2016 roku w Saint-Étienne-du-Rouvray nie jest odosobnionym aktem dwóch młodych fanatyków, ale planem terrorystycznym realizowanym z Syrii. Tak brzmi główna konkluzja z akt śledztwa w tej sprawie, ujawnionych przez francuski tygodnik „La Vie”.

26 lipca 2016 r. ks. Jacques Hamel został zamordowany przez dwóch terrorystów, Adela Kermiche’a i Abdela-Malika Petitjeana, gdy odprawiał mszę w kościele w Saint-Étienne-du-Rouvray, w departamencie Sekwana Nadmorska.



Wykluczono początkowo wysuwaną tezę o „samotnym wilku”. Dwaj terroryści odpowiedzieli dokładnie na instrukcje obywatela francuskiego Rachida Kassima. To właśnie on poprosił dwóch terrorystów o przeprowadzenie ataku w kościele.



W dokumentach śledczych opublikowanych przez tygodnik znajdujemy odtworzoną wymianę zdań między „sponsorem” tego ataku Kassimem a Petitjeanem, jednym z dwóch terrorystów. Są tam mrożące krew w żyłach słowa: „Bierzesz nóż, idziesz do kościoła, robisz masakrę, nawet ucinasz dwie, trzy głowy – i wszystko gotowe”.



Zdaniem Me Mouhou, adwokata ciężko rannego parafianina Guy’a Coponeta, morderstwa księdza Hamela można było uniknąć. Podkreśla on w tygodniku podwójną winę – władzy sądowniczej i służb wywiadowczych – oraz błędy w ocenie, które okazały się fatalne w skutkach.



Analiza akt, a także rozmowy z członkami służb wywiadowczych, potwierdzają ten oczywisty fakt: Adel Kermiche nigdy nie powinien był przebywać na wolności bez poddania go wzmożonej inwigilacji. Gazeta twierdzi, że władze sądownicze ponoszą część odpowiedzialności za niedocenienie możliwych zagrożeń ze strony Kermiche’a.

