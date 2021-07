Rzecznik TSUE zabrał głos ws. polskich sędziów powołanych przed 2018 r.

Okoliczności wskazane przez polski Sąd Najwyższy nie dają podstaw do powzięcia wątpliwości co do niezawisłości i bezstronności potencjalnie wszystkich polskich sędziów powołanych przed 2018 r. - taką opinię wydał w czwartek rzecznik generalny TSUE. Oznacza to, że zarówno sędziowie powołani w czasach PRL jak i sędziowe powołani przez nową KRS są niezawiśli.

Chodzi o siedem pytań prejudycjalnych dotyczących niezawisłości i bezstronności sądu, w którym zasiada sędzia powołany jeszcze przez Radę Państwa PRL lub poprzednią Krajową Radę Sądownictwa. Pytania 18 grudnia 2019 r. Izba Cywilna Sądu Najwyższego w składzie jednoosobowym sędziego Kamila Zaradkiewicza przekazała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.



Pytania dotyczą m.in. tego, czy sądem niezawisłym i bezstronnym, mającym odpowiednie kwalifikacje w rozumieniu prawa UE jest organ, w którym zasiada osoba powołana przez polityczny organ władzy wykonawczej państwa o totalitarnym, niedemokratycznym, komunistycznym systemie władzy. Chodzi o brak transparentności kryteriów takiego powołania i brak udziału w procedurze nominacyjnej samorządu sędziowskiego.





Czego dotyczyły pytania prejudycjalne?

Druga grupa pytań odnosi się do sędziów wyłonionych przez poprzednią Krajową Radę Sądownictwa. Chodzi o to, czy sądem niezawisłym i bezstronnym, mającym odpowiednie kwalifikacje w rozumieniu prawa UE jest organ, w którym zasiada osoba powołana „” z uwagi na niezgodne z konstytucją obsadzenie KRS.

Pytania prejudycjalne trafiły do TSUE w związku ze sprawą, w ramach której w 2017 r. trzy osoby wniosły o zasądzenie od Getin Noble Bank na ich rzecz solidarnie kwoty ok. 175 tys. zł z odsetkami za opóźnienie. Powołały się na fakt zawarcia w 2008 r. umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do waluty obcej (franków szwajcarskich), zarzucając niedozwolony charakter zawartego w umowie mechanizmu indeksacji kredytu, a także tzw. klauzuli pakietowego ubezpieczenia na wypadek odmowy ustanowienia hipoteki przez trzy pierwsze miesiące kredytowania.



Sąd Najwyższy rozpoznający skargę kasacyjną trzech osób od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu zwrócił się do TSUE z pytaniem, czy jest sądem niezawisłym i bezstronnym, mającym odpowiednie kwalifikacje w rozumieniu prawa UE organ, w którym zasiada osoba powołana na sędziego przez Radę Państwa PRL i osoba rekomendowana przez KRS w latach 2000-18.



Opinia jest wstępem do wyroku TSUE. Trybunał może się z nią zgodzić, ale może wydać też zupełnie inne orzeczenie.



