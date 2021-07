Komu najbardziej zagraża były premier? Politolodzy są zgodni [WIDEO]

Jest zamieszanie, coś się dzieje, jest „ruch w interesie” – i to zdaniem ekspertów mogą być główne efekty powrotu Donalda Tuska. W TVP Info politolog z UW dr hab. Bartłomiej Biskup ocenił, że Tusk nie jest nastawiony na pozyskanie nowych wyborców, ale na to, w czym się specjalizuje: międzypartyjnych grach. Prof. Mieczysław Ryba, historyk i politolog KUL, wskazuje, że na potknięcia Tuska czeka Rafał Trzaskowski, by „uratować” Platformę Obywatelską. Eksperci są zgodni: najwięcej straci Szymon Hołownia.

Zobacz także: Co na hejcie zyska PO? Była działaczka: Tusk bezmyślnie wkracza w retorykę wojny

#wieszwiecej Polub nas