Morderstwo prezydenta Haiti. Jaki stan pierwszej damy?

Martine Moise, żona zamordowanego prezydenta Haiti Jovenela Moise'a, ucierpiała podczas zamachu. Z kilkoma ranami postrzałowymi została zabrana do szpitala w Miami na Florydzie – podała telewizja CBS News.

W środę około godz. 15.30 czasu lokalnego samolot z 47-letnią Moise wylądował na lotnisku w Fort Lauderdale. Stamtąd wdowa po prezydencie Haiti została zabrana do Jackson Memorial Hospital w Miami.



Władze poinformowały, że stan kobiety jest krytyczny, lecz stabilny.



Jovenel Moise został zastrzelony w nocy z wtorku na środę w swojej rezydencji. Siły bezpieczeństwa Haiti zastrzeliły czterech członków komando.

Napastnicy zabici, zakładnicy odbici

– Czterech napastników zginęło, dwóch zostało zatrzymanych. Trzech policjantów wziętych jako zakładnicy zostało odbitych – poinformował szef haitańskiej policji w przemówieniu telewizyjnym.



Według pełniącego obowiązki premiera Haiti Claude'a Josepha zabójcami byli „obcokrajowcy, którzy mówili po angielsku i hiszpańsku”. Joseph w przemówieniu telewizyjnym ogłosił w kraju stan nadzwyczajny, przyznając w ten sposób wzmocnione uprawnienia władzy wykonawczej na dwa tygodnie. Obiecał przy tym, że „mordercy prezydenta zapłacą w sądzie za to, co zrobili”.



Nie ujawnił żadnych innych informacji na temat tożsamości ani motywacji sprawców zamachu. Według ambasadora Haiti w USA Bocchita Edmonda komando zabójców składało się z „profesjonalnych” najemników, którzy udawali funkcjonariuszy amerykańskiej agencji antynarkotykowej. #wieszwiecejPolub nas



W obawie, że kraj zmierza ku anarchii, Rada Bezpieczeństwa ONZ, USA i Unia Europejska wezwały do przeprowadzenia wolnych i przejrzystych wyborów parlamentarnych i prezydenckich do końca 2021 r.