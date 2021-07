Szef NSZZ „Solidarność” : Tusk niszczył rynek pracy. Myśli, że tego nie pamiętamy?

– To, co robił Donald Tusk z rządem przez osiem lat, było zbrodnią. Niszczono rynek pracy, całe pokolenie młodych pracowników zostało pozbawionych składek emerytalnych; prace na umowy śmieciowe, umowy zlecenia, fałszywe samozatrudnienie, zniszczenie dialogu, czyli komisji trójstronnej – to działo się przez te wszystkie lata za rządów Tuska. I co, on myśli, że tego nie pamiętamy? – w ten sposób przewodniczący Solidarności Piotr Duda skomentował w Polskim Radiu powrót byłego premiera do polskiej polityki.

– Nie wierzę w żadne nawrócenie. Pan Tusk był kłamcą i myślę że to, co teraz mówi o programie 500 Plus, jest także kłamstwem. Trzeba umieć mówić prawdę. Przypomnę jak premier Tusk i prezydent Komorowski przed wyborami mówili, że nie zwiększą wieku emerytalnego. I co? Po prostu kłamali. Mam nadzieję, że Donald Tusk nigdy nie obejmie z powrotem władzy –stwierdził.



Donald Tusk zasugerował, że „Ewa Kopacz miała przygotowany projekt dość podobny do 500 Plus, z podobnymi skutkami, ale ona była w tym ostatnim roku porządkowania sytuacji po światowym kryzysie finansowym”.





Co naprawdę mówiła Ewa Kopacz o 500 Plus

#wieszwiecej Polub nas

W sierpniu 2015 r. ówczesna premier– Nie przypominam sobie spotkania z premier Kopacz czy z panem Tuskiem na temat tak ważnego aspektu społecznego, jakim jest 500 Plus – przyznał Piotr Duda.

– Przyrównam tę sytuację do wypowiedzi premiera Węgier: „Dla utrzymania władzy są w stanie kłamać rano, wieczorem i w nocy” – zaznaczył przewodniczący związku.



Zwrócił także uwagę, że podczas nieobecności Tuska w polskiej polityce NSZZ „Solidarność” zrobiła „bardzo wiele dla polskich pracowników”.



Zobacz także: Tusk: Kopacz szykowała „500 Plus”. Sawicki: Nie przypominam sobie



Przewodniczący podkreślił, że to nie znaczy, iż Prawo i Sprawiedliwość może czuć się już „bezpiecznie”.



– Jeśli PiS i Zjednoczona Prawica będzie dalej podchodzić w taki sposób, jak przez ostatni rok, do dialogu społecznego, to niestety, ale pycha kroczy przed upadkiem i Zjednoczona Prawica może skończyć tak jak Platforma Obywatelska – ocenił.



Pobierz aplikację mobilną i oglądaj TVP INFO na żywo