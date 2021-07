Zniszczono zabytkowe drzwi do łódzkiej katedry

Po godz. 3 nad ranem nieznany sprawca namalował białym sprayem napis na głównych drzwiach łódzkiej katedry. Po dokonaniu aktu wandalizmu odjechał. Sprawcy szuka policja.

Poznańska katedra celem ataku W niedzielę, poznańska katedra, podobnie jak wiele innych kościołów w kraju stała się celem ataku. Grupa podająca się za przedstawicieli środowisk... zobacz więcej

– Zdarzenie to z samego rana zgłosiłem na policję. Zabezpieczyłem nagrania z monitoringu katedralnego i przekazałem je funkcjonariuszom – informuje ks. Ireneusz Kulesza, proboszcz łódzkiej katedry.



Trwają poszukiwania sprawcy tego aktu wandalizmu.



W minioną niedzielę w południe grupa protestujących przed katedrą pozostawiła na kostce brukowej przed wejściem do świątyni ślady odciśniętych w czerwonej farbie dłoni.



– Prawdopodobnie jest to farba olejna, której usuwanie będzie bardzo kłopotliwe i kosztowne – tłumaczy ks. Kulesza.



Nie wiadomo czy oba zdarzenia należy łączyć ze sobą. Badają to funkcjonariusze.



