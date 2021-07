Burdy po awansie Anglików. Policja wkroczyła do akcji

Londyńska policja aresztowała 20 osób, które przesadnie świętowały środowy awans piłkarzy Anglii do finału mistrzostw Europy. Wyspiarze pokonali po dogrywce Danię 2:1.

Po raz pierwszy w historii piłkarze Anglii zagrają w finale mistrzostw Europy. W niedzielę ich rywalami w meczu o tytuł będą Włosi.



– Funkcjonariusze dokonali 20 aresztowań za szereg przestępstw, w tym pospolitą napaść, naruszenie porządku publicznego i napaść na policjanta – poinformowała na Twitterze londyńska policja.

