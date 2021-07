Koronawirus w Polsce – raport. Ile jest dziś zakażeń i zgonów?

Koronawirus w Polsce. W czwartek 8 lipca Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 93 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby w szpitalach zmarło 19 pacjentów z COVID-19.

W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 38 przypadkach infekcji i o śmierci jednego zakażonego pacjenta. Dzień później było to 96 przypadków COVID-19 i 10 zgonów, a w środę odpowiednio: 103 i 17.



Do tej pory największą dzienną liczbę zachorowań potwierdzono w raporcie resortu zdrowia z 1 kwietnia: 35 251. Najwięcej zgonów – w raporcie z 8 kwietnia – 954.





Koronawirus w Polsce 08.07.2021: ile zakażeń i zgonów?

Ponad 75 tys. ofiar COVID-19

Czwartkowe dane mówią o 93 nowych przypadkach zakażeń, pochodzących z województw: mazowieckiego (17), warmińsko-mazurskiego (13), podlaskiego (8), łódzkiego (7), małopolskiego (7), pomorskiego (7), wielkopolskiego (7), zachodniopomorskiego (6), śląskiego (4), świętokrzyskiego (4), dolnośląskiego (3), lubelskiego (3), opolskiego (3), kujawsko-pomorskiego (1) oraz lubuskiego (1).Kolejne 2 zakażenia bez wskazania adresu uzupełni inspekcja sanitarna.W ostatnich godzinach z powodu COVID-19 zmarły 3 osoby, a kolejnych 16 ofiar śmiertelnych miało choroby współistniejące.Od początku epidemii SARS-CoV-2 w Polsce potwierdzono 2 880 596 infekcji patogenem. Zmarło dotąd 75 135 osób.

Wcześniej w czwartek resort przekazał, że w ostatnich godzinach z COVID-19 wyzdrowiało 79 kolejnych pacjentów. Tym samym wskaźnik ozdrowieńców w Polsce wynosi już 2 652 372.





Ilu zakażonych jest pod respiratorami?

źródło: Ministerstwo Zdrowia, portal tvp.info, PAP

W szpitalach w całym kraju:• przebywa 476 chorych z COVID-19 – o 28 mniej niż dzień wcześniej;• 76 pacjentów jest podłączonych do respiratorów – to wzrost o trzy osoby w porównaniu z dniem poprzednim.Resort podał, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 7084 łóżka i 706 respiratorów.Na kwarantannie przebywa obecnie prawie 99,5 tysiąca osób, co w porównaniu z poprzednim dniem oznacza spadek o prawie 2,5 tys.