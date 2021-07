Ostra krytyka KE w Niemczech. Konstytucjonaliści powołują się na „polski argument”

Czołowi niemieccy konstytucjonaliści skrytykowali na łamach dziennika „Frankfurter Allgemeine Zeitung” Komisję Europejską za uruchomienie procedury naruszenia prawa UE wobec Niemiec. Wskazali, że to ingerencja w suwerenność państw Unii. – To podejście, które od lat reprezentuje Polska – komentuje europoseł PiS prof. Zdzisław Krasnodębski.

Niemieccy konstytucjonaliści skrytykowali postępowanie o naruszenie unijnego prawa, które KE wszczęła przeciwko Niemcom. Niemiecki Trybunał Konstytucyjny w maju 2020 r. uznał, że Europejski Bank Centralny (EBC) przekroczył uprawnienia, skupując od 2015 r. obligacje krajów strefy euro.





„Niezgodne z niemiecką konstytucją”

Konstytucjonaliści: KE dąży do klęski europejskiej integracji

#wieszwiecej Polub nas

Krasnodębski: Unijne instytucje łamią traktaty

Według niemieckich sędziów było to częściowo niezgodne z ich konstytucją. Tamtejszy Trybunał podważył tym samym wcześniejsze orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE, który już w grudniu 2018 r. zaakceptował skup obligacji.Orzeczenie niemieckiego TK wywołało obawy KE, która dawała do zrozumienia, że podważa ono prymat prawa unijnego. Przez ponad rok Komisja nie zareagowała. 9 czerwca rozpoczęła jednak wobec Berlina procedurę naruszenia prawa UE.W tekście pod tytułem „Asertywność Europy!” niemieccy konstytucjonaliści piszą, że KE „przykłada siekierę do fundamentów integracji europejskiej”. „Rząd federalny musi odrzucić postępowanie (o naruszenie prawa UE – red.) i tym samym bronić europejskiej wspólnoty państw” – czytamy w tekście.Według sygnatariuszy, wśród których są, TSUE nie powinien orzekać „jako sędzia we własnej sprawie”.Konstytucjonaliści wskazują, że krajowe trybunały konstytucyjne nie powinny rezygnować z wydawania orzeczeń w takich przypadkach, jak to zrobił niemiecki TK. „W przeciwnym razie organy Unii mogłyby odebrać państwom członkowskim suwerenne prawa wbrew ich woli” – czytamy w tekście.Prof. Zdzisław Krasnodębski (PiS) zwraca uwagę, że niemieccy konstytucjonaliści używają w tekście argumentu, który od wielu lat podnosi Polska: że prawo unijne obowiązuje w ściśle określonych granicach, a te granice nie są teraz respektowane przez instytucje unijne.

– KE i PE łamały traktaty, wykraczając poza swoje kompetencje określone w tych traktatach, przykładowo podejmując niektóre rezolucje dotyczące Polski. TK Niemiec na gruncie niemieckiego prawa zasadniczego uznał w ubiegłym roku, że prawo unijne nie stoi z zasady nad prawem krajowym, lecz tylko w pewnych ściśle wyznaczonych granicach. KE chcąc pokazać, że traktuje wszystkich równo, wszczęła postępowanie wobec Niemiec – powiedział eurodeputowany.



Jak wskazał, „nagle okazuje się, że czołowi niemieccy konstytucjonaliści, którzy nie widzieli nic nagannego w naruszaniu traktatów przez unijne instytucje względem Polski i Węgier, zaczęli protestować, gdy chodzi o Niemcy”.



Polska od lat zwraca na to uwagę

– W tekście niemieccy konstytucjonaliści wskazują, że UE nie jest państwem federalnym, tylko wspólnotą państw i jeśli Komisja nie będzie respektować Traktatu o UE, tylnymi drzwiami, wbrew woli obywateli UE i państw członkowskich będzie się budować państwo federalne. To proces, na który Polska od lat zwraca uwagę. Konstytucjonaliści wskazują, że twierdzenie, jakoby państwa członkowskie, ich trybunały konstytucyjne nie mogły sprawdzać granic stosowania prawa europejskiego, oznaczałoby, że wszyscy byliby poddani dyktatowi instytucji unijnych – wskazał.



Jak dodał, Polska również uważa, że TSUE, KE i PE wielokrotnie wykraczały poza grancie wyznaczone przez traktaty. – W tym kontekście artykuł niemieckich prawników jest warty odnotowania. Widać, że ten problem zaczyna być dostrzegany w Niemczech – podsumował prof. Krasnodębski.



Zobacz także: W tym zestawieniu Polska jest na końcu stawki. Kto ignoruje wyroki TSUE?