Prawo wodne do nowelizacji. Co się zmieni?

Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przyjęła poselski projekt nowelizacji ustawy Prawo wodne. Ma on doprecyzować i uprościć procedurę udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie do kanalizacji ścieków przemysłowych zawierających szkodliwe substancje.

Zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Małgorzata Bogucka-Szymalska przedstawiając stanowisko resortu zaznaczyła, że w jego ocenie „wprowadzenie zmian (do ustawy) umożliwia prawidłowe wydanie pozwolenia wodnoprawnego i nie eliminuje udziału jako strony postępowania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego”.



Prezes Izby Krzysztof Dąbrowski ocenił projekt jako „zagrożenie dla wielu oczyszczalni”. Według niego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne stracą możliwość negocjacji umów z dostawcami ścieków. W jego ocenie może to doprowadzić do zanieczyszczenia oczyszczalni, które są „obiektami wyjątkowo wrażliwymi”.



Przedstawiciele Wodociągów Polskich wskazywali, że umowa wskazana w projekcie noweli pozbawi przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne realnego wpływu na to, od kogo i na jakich warunkach odbierane będą ścieki.



Z kolei zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Małgorzata Bogucka-Szymalska zaznaczyła, że mamy do czynienia z sytuacją, że „jest podpisana umowa na odprowadzanie ścieków, a przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie dopuszcza do odprowadzania tych ścieków”.

„Ścieki muszą być oczyszczone”

źródło: „Agrobiznes”, PAP

– Ścieki muszą być oczyszczone. Dla nas jest bardzo ważne, by wszystkie generowane ścieki trafiały do– mówiła, argumentując słuszność rozpatrywanych zapisów projektu.Podkreśliła, że w opinii resortu zaproponowane zmiany nie nakładają również „żadnych dodatkowych kompetencji na samorządy, czy też nie odejmują im praw do stanowienia czy regulowania kwestii gospodarowania ściekami na terenie gminy”.– zaznaczyła Bogucka-Szymalska.Projekt noweli ustawy Prawo wodne zakłada doprecyzowanie wymogów formalnych w zakresie dokumentów dołączanych do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.Spełnieniem warunku formalnego będzie zarówno przedstawienie oświadczenia o wyrażeniu zgody właściciela urządzeń kanalizacyjnych na odbiór ścieków, jak i przedstawienie obowiązującej umowy z takim właścicielem. Zmiana w przepisach ma prowadzić „do ułatwienia uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w powyższym zakresie przez podmioty korzystające z urządzeń kanalizacyjnych podmiotów trzecich”.