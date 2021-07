Ludzie znikają na „autostradzie śmierci”. To ofiary kartelu?

Od początku roku co najmniej 71 osób zaginęło na tzw. autostradzie śmierci – podały meksykańskie władze. Autostrada ta łączy Monterrey z graniczącym z USA Nuevo Laredo. Sprawdzane jest, czy zniknięcia mogły mieć związek z działającym w pobliżu granicy kartelem północno-wschodnim.

Szefowa meksykańskiej komisji ds. poszukiwań Karla Quintana poinformowała, że zaginieni w tym rejonie to w większości mężczyźni kursujący ciężarówkami lub taksówkami. Agencja AP podała, że co najmniej sześć osób to rezydenci USA. Zdaniem Quintany zniknięcia mogą mieć związek z porachunkami między północno-wschodnim kartelem a grupą Jalisco.



Wśród zaginionych znajdują się też mężczyźni jeżdżący prywatnymi samochodami oraz kobiety i dzieci.



Biuro FBI w San Antonio w Teksasie poinformowało o zniknięciu Meksykanki mieszkającej na stałe w USA i dwójki jej dzieci. Po raz ostatni widziała ich rodzina żyjąca w Sabinas Hidalgo, mieście położonym przy granicy ze Stanami Zjednoczonymi, przez które przebiega autostrada.



Władze stanu Nuevo Leon, którego stolicą jest Monterrey, od końca czerwca zwiększyły liczbę patroli policji wzdłuż autostrady i szukają zaginionych. Według AP zniknięcia i czerwcowy atak w przygranicznym mieście Reynosa, w którym zastrzelono 15 osób, sugerują, że sytuacja w Meksyku zaczyna coraz bardziej przypominać lata 2006-12, kiedy wojna narkotykowa toczona w kraju była nasilona, a członkowie karteli atakowali nie tylko siebie nawzajem, ale i zwykłych obywateli.



