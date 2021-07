„Efekt Tuska” w sondażach? Rzecznik rządu: Tak daleko bym nie szedł

KO wyprzedziła Polskę 2050 Szymona Hołowni w najnowszym sondażu IBRiS dla Polsat News. Czy to efekt powrotu do krajowej polityki byłego premiera Donalda Tuska? – Myślę, że po tygodniu, dwóch ciężko wyciągać tak daleko idące wnioski. Trudno powiedzieć, czy to efekt Tuska, czy chwilowa zmiana w sondażach – stwierdził rzecznik rządu Piotr Müller w Polsat News.

Według sondażu Zjednoczona Prawica (PiS, Porozumienie i Solidarna Polska) mogłaby liczyć na 34 proc. poparcia. Drugie miejsce zajęłaby Koalicja Obywatelska, na którą chęć oddania głosu wyraziło 20 proc. ankietowanych.



Z sondażu wynika, że dzięki wzrostowi o 3,1 pkt proc. KO wyprzedza Polskę 2050 Szymona Hołowni, na którą chciałoby zagłosować 15,5 proc. respondentów (spadek o 1,6 pkt. proc.).



Rzecznik rządu został zapytany, czy sam widzi „efekt Tuska”. – To, co teraz zrobił Donald Tusk, to kilka spotkań. Teraz zapowiedział bodajże na przyszły tydzień urlop. W związku z tym trudno powiedzieć czy to efekt Tuska, czy po prostu chwilowa zmiana w sondażach; tak daleko bym nie szedł – odpowiedział Müller.



– Oczywiście nie wolno nam bagatelizować możliwości konsolidacyjnych opozycji; ale różnica programowa jest tam tak duża, że też pod tym kątem nie będzie im łatwo – dodał.

