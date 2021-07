Lichocka o Tusku: Cyniczny człowiek. Liczy, że kłamstwo będzie odebrane jako prawda

– To zdemoralizowany, cyniczny człowiek, który liczy, że kłamstwo powielone jest odbierane jako prawda – uważa posłanka Joanna Lichocka z PiS. To jej komentarz do ostatnich wypowiedzi byłego premiera Donalda Tuska. Według posłanki kłamstwo jest świadomą metodą działania politycznego Platformy Obywatelskiej.

W poniedziałek Tusk powiedział w Szczecinie, że po końcu kryzysu finansowego „uznano, że udało się przeprowadzić Polskę przez kryzys w taki sposób, że można rozpocząć też programy socjalne, które, jestem o tym przekonany, w tym samym czasie byśmy przeprowadzili”. Według Tuska Ewa Kopacz miała przygotowany projekt podobny do 500 Plus, ale „była w tym ostatnim roku porządkowana sytuacji po światowym kryzysie finansowym”.



Lichocka oceniła, że Donald Tusk nie tylko mija się z prawdą, ale też potwierdził, że jest „przede wszystkim zdemoralizowanym i cynicznym człowiekiem”.





Tusk kpił z zapowiedzi 500 Plus

– Żadnej informacji o wprowadzaniu 500 Plus w czasie rządów koalicji PO-PSL sobie nie przypominam i myślę, że nikt w Polsce sobie tego nie przypomina. Owszem, pamiętamy wypowiedzi Donalda Tuska po tym, jak Jarosław Kaczyński w 2014 r. zaprezentował ten program. Tusk kpił, że bardzo chętnie by wprowadził taki program, ale chciałby wiedzieć, gdzie te miliardy są zakopane – przypomniała posłanka.– Mówił też, że „jak Jarosław Kaczyński wie, gdzie te miliardy są zakopane, to on chętnie by ich użył na taki program, ale takich miliardów nie ma” – wskazywała Lichocka.Przypomniała też „słynną frazę” ówczesnego ministra finansów Jacka Rostowskiego, że „piniendzy nie ma i nie będzie”. Wskazała także na publiczne wypowiedzi rządzących wtedy polityków PO i PSL

Przekonywali oni wtedy, że „nie ma pieniędzy na takie programy i jest to coś, co zagraża interesom Polski i budżetu, który tego nie wytrzyma, a wszyscy, którzy proponują takie populistyczne programy, chcą skierować Polskę na drogę grecką”.



– To był czas, gdy Grecja zbankrutowała i PO straszyła Polaków, że PiS chcąc wprowadzić taki program społeczny chce doprowadzić do katastrofy finansów takiej jak w Grecji – przypomniała.



Pytana, na co liczy Tusk, przedstawiając teraz tę kwestię w zupełnie innym świetle, Lichocka oceniła, że były premier tak jak przed laty spodziewa się propagandowych efektów przekazu przyjaznych mu mediów, które będą bezkrytycznie powielały przekazywane przez niego treści.

– Ta próba wprowadzania w błąd opinii publicznej przez Donalda Tuska jest obliczona na to, że on wie, iż sprzyja mu większość mediów na froncie propagandowym PO i że będą one powtarzać jego kłamstwa i wszystkie inne kłamstwa PO, ponieważ powielone kłamstwo jest odbierane jako prawda – powiedziała.



– Kłamstwo jako świadoma metoda działania politycznego – to cechuje PO. Donald Tusk stosuje to od lat i to umie. Oprócz tego gra na emocjach, na szczuciu jednych Polaków na drugich. W tej chwili na zimno gra na to, by podnieść bardzo negatywne emocje Polaków, świadomie szczuje. A przekaz, że PiS jest zły, jest jednym z przykładów na zimno realizowanej manipulacji emocjami – oceniła.



