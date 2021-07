Poseł KO o groźbach Tuska: Nie wyciągnęliście wniosków z Adamowicza

To bieganie, wyszarpywanie przez waszych pracowników na korytarzach sejmowych – to jest budowanie agresji wokół Donalda Tuska – stwierdził w programie „#Jedziemy” poseł KO Robert Kropiwnicki, pytany o groźby nowego szefa PO wobec dziennikarzy. Mówiąc o publicznym nadawcy stwierdził, że „nie wyciągnięto wniosków z Pawła Adamowicza” – zabitego prezydenta Gdańska. Kropiwnicki miał jednocześnie problemy z odpowiedziami na kilka stawianych pytań.

Urzędowanie na stanowisku p.o. przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donald Tusk rozpoczął od obszernej konferencji prasowej. Gdy sympatyzujące z opozycją media zachłysnęły się „otwartością” byłego premiera, ten zaczął konsekwentnie ignorować pytania i atakować dziennikarzy Telewizji Polskiej.





Tusk poucza dziennikarzy

We wtorek reporterka TVP Info zadała mu dwa pytania. Pierwsze, czy jego syn kłamał podczas przesłuchania przed komisją ds., gdy zeznał, że jego ojciec ostrzegał go, iż AG to lipa”. Tusk odparł, że nie odpowie na to pytanie. Wcześniej stwierdził, że zadawanie takich pytań może doprowadzić do „strasznych rzeczy”.Do jakiej tragedii może doprowadzić zadawanie pytań o Amber Gold? W programie „#Jedziemy” poseł KOwspomniał tu o „bieganiu wokół Tuska w Sejmie” i „budowaniu agresji wokół” przewodniczącego PO.– Myślę, że jako redakcje i stacja nie wyciągnęliście wniosków z Pawła Adamowicza, że całe to szczucie na niego doprowadziło do wielkiej tragedii. I każdy, kto zajmuje się komunikacją publiczną, musi mieć to z tyłu głowy – powiedział, sugerując współodpowiedzialność stacji za zabójstwo popełnione przez – według niektórych opinii biegłych – niepoczytalnego człowieka.Prowadzący rozmowę dziennikarz zwrócił uwagę, że

– Te wszystkie materiały, które robicie, są robione z tezą, są podszczuwaniem, insynuowaniem nieuczciwości. To jest nieszczęście – stwierdził Kropiwnicki.





Polityczna odpowiedzialność Donalda Tuska?

Kropiwnicki także wstrzymywał się od odpowiedzi na pytanie, czyponosi polityczną odpowiedzialność za korupcję, o którą oskarżany jest, jego zaufany współpracownik i szef gabinetu politycznego Tuska.– Czy ktoś został skazany? Nie – mówił zbulwersowany poseł KO. Jak dodał, za przestępstwa odpowiada ten, kto je popełnił.