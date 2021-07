Rewolucja w edukacji? Czarnek o przyjętym projekcie i nauce religii

Pakiet wolności akademickich po przyjęciu przez Radę Ministrów stał się obiektem krytyki polityków opozycji. – Ludzie, którzy twierdzą, że są „wolnościowcami” i są za tolerancją bez granic, chcą wypchnąć z uczelni ludzi, którzy mają konserwatywny światopogląd – ocenił we Polskim Radiu 24 minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Jak zapewnił, „dopóki rządzi PiS, nauczyciele nie będą prześladowani za poglądy”. Wyjaśnił też, o co chodzi w projekcie przywrócenia obowiązkowej religii lub etyki w szkołach.

We wtorek na posiedzeniu rządu przyjęto nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym. Chodzi o tzw. pakiet wolności akademickiej.





Co to jest „pakiet wolności akademickiej”?

#wieszwiecej Polub nas

Skandal w Hiszpanii. Minister edukacji: W Polsce nauczyciele nie będą prześladowani

Czarnek: Polacy dokładnie wiedzą, co jest normalne Ja nie wiem co to znaczy homofob, bo to znaczy ktoś, kto ma fobię na punkcie człowieka. Nie, ja ludzi kocham mądrą miłością – zapewnił w programie... zobacz więcej

Nowe przepisy zakładają, że nauczyciel akademicki nie będzie mógł zostać pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej za wyrażanie swoich przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych. Nowelizację przygotowało Ministerstwo Edukacji i Nauki.Odnosząc się do krytyki projektu ministerocenił, że nie można powiedzieć, iż „każda krytyka ma ziarnko prawdy”, bo w tym przypadku opiera się ona na całkowicie fałszywych informacjach.– Ludzie, którzy twierdzą, że są „wolnościowcami”, są za otwartością i tolerancją bez granic, krytykują „pakiet wolności akademickich”, który zakłada, żePrzypomniano też sytuację z Hiszpanii, gdzie w publicznej szkole średniej w Alcala de Henares pod Madrytem nauczyciel biologii Jesus Luis Barron Lopez, został zawieszony w obowiązkach za nauczanie, że istnieją tylko dwie płcie: męska i żeńska.Podczas lekcji o seksualności człowieka, zgodnie z treścią podręcznika do biologii obowiązującego w pierwszej klasie szkoły średniej, Lopez wyjaśnił m.in. że chociaż istnieją osoby transseksualne, które operacyjnie mogą zmienić swoje genitalia, to jednakW tym kontekście szef MEiN był pytany w PR24, czy w Polsce może dojść do prześladowań nauczycieli za poglądy. – W Polsce, dopóki rządzi PiS, nauczyciele są i będą wolni, i żadne prześladowanie za poglądy z tego tytułu nie będzie ich dotykało. To jest zupełnie oczywiste – oświadczył Czarnek.

Jego zdaniem zmianom sprzeciwiają się ludzie, którzy strong>chcą wypchnąć z uczelni naukowców o konserwatywnych poglądach.



– Ale pakiet został przyjęty przez rząd we wtorek i trafia właśnie do Sejmu. To ostatnia prosta, by zakończyć prace legislacyjne – dodał minister.





Obowiązkowa religia w szkołach?

źródło: Polskie Radio 24, portal tvp.info

W ostatnich dniach Przemysław Czarnek zapowiedział także zmiany związane z nauczaniem religii. W niektórych mediach pojawiły się fake newsy, że resort wprowadzi obowiązek– Religia nigdy nie była, nie jest i nie będzie obowiązkowa. Jeśli ktoś nie chce chodzić na religię, będzie chodził na etykę – podkreślił minister, zaznaczając, że system wartości musi być przekazywany.