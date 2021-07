Radny do Trzaskowskiego: Trzeba wprowadzić komisarza dla Pragi-Północ

„Prezydent Rafał Trzaskowski powinien cofnąć pełnomocnictwa członkom Zarządu Praga-Północ. Kolejnym krokiem powinno być wprowadzenie komisarza, który uporządkuje sytuację w praskim urzędzie i nadzorowanych jednostkach” – napisał na Facebooku praski radny Grzegorz Walkiewicz.

Chodzi o sprawę 37-letniego Mariusza G., urzędnika Pragi-Północ, któremu prokuratura zarzuciła m.in. wyłudzenie z budżetu dzielnicy ponad 700 tys. zł na fikcyjne etaty. Mężczyzna przyznał się do winy. Sąd rejonowy zdecydował o trzymiesięcznym areszcie urzędnika.



W piątek odbędą się dwie nadzwyczajne sesje Rady Dzielnicy Praga-Północ, podczas których odbędzie się dyskusja na temat malwersacji w praskim urzędzie.



„Sesje będą ważne, ale bez znaczenia. Nic nie zmienią. Władze Pragi ogłosiły już, że nie poczuwają się do odpowiedzialności” – przekazał radny Walkiewicz.



„Nasi włodarze znają jedynie odpowiedzialność karną. Nie poczuwają się do odpowiedzialności służbowej czy politycznej” – dodał.





O co apeluje radny?

Walkiewicz nie wierzy „w samooczyszczanie w praskim ratuszu”. Jego zdaniem. Radny uważa, że niezbędna jest w tej sprawie interwencja prezydenta Warszawy.

Zarzuty wobec G. dotyczą także podrabiania dokumentów i poświadczenia nieprawdy w dokumentach przesyłanych do ZUS i urzędu skarbowego. Z ustaleń wszczętego na początku czerwca śledztwa wynika, że Mariusz G. działał od czerwca 2019 r. do stycznia 2021 r., a czynów zabronionych dokonywał „w krótkich odstępach czasu”.





„Ostatni na liście, pierwszy w działaniu”

Jak podawał w czerwcu „Super Express”, przestępczy proceder wykryto podczas kontroli z ratusza. Wcześniej pracownicy biura finansów poinformowali przełożonych, że na liście płac sporządzonej przez Mariusza G. znalazło się nazwisko osoby, która nie pracuje od kilku lat w szkole podstawowej przy ul. Kawęczyńskiej.Przy nazwisku był wpisany numer rachunku bankowego wskazany wcześniej przez G. Urzędnik został zwolniony z pracy jeszcze przed zakończeniem kontroli. 37-letni dziś Mariusz G. startował w wyborach samorządowychz numerem 10. Na swoich plakatach miał hasło: „Ostatni na liście, pierwszy w działaniu”.