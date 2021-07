Rozpoczyna się szczyt Trójmorza w udziałem prezydenta Andrzeja Dudy

W Sofii rozpocznie się dziś dwudniowy szczyt państw Trójmorza z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. W wydarzeniu wezmą też udział delegacje m.in. z Bułgarii, Grecji, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Japonii i Stanów Zjednoczonych.

Wśród tematów jest walka z kryzysem w naszym regionie i współpraca Trójmorza z największymi gospodarkami świata. Podczas szczytu ma być mowa o funduszu odbudowy i ożywieniu gospodarek naszego regionu po pandemii, będą też dyskusje o walce ze zmianami klimatu.



Przywódcy chcą też rozmawiać na temat relacji z nową administracją Stanów Zjednoczonych i o tym, jak ściągać nowych inwestorów do Trójmorza, m.in. z Japonii i Wielkiej Brytanii.



Promocja Funduszu Trójmorza

Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Beata Daszyńska-Muzyczka powiedziała Polskiemu Radiu, że wśród inwestorów promowany będzie Fundusz Trójmorza, który działa od 2019 r. Dodała, że fundusz zgromadził już około miliarda euro i prowadzi inwestycje w kilku sektorach.



– To inwestycja w leasing lokomotyw, który dotyczy Polski i krajów naszego najbliższego sąsiedztwa. Mamy również data center w Tallinie, a trzecia inwestycja dotyczy farm fotowoltaicznych na południu Trójmorza. Każda z tych inwestycji przekłada się na wzmacnianie gospodarki krajów Trójmorza – mówiła prezes BGK.



Prezydent Andrzej Duda w Sofii ma też zaplanowane spotkanie dwustronne z prezydent Grecji, prezydentem Bułgarii i z delegacją amerykańskich kongresmenów.



Inicjatywa Trójmorza zrzesza 12 państw Europy Środkowo-Wschodniej i ma na celu zacieśnianie więzi w naszym regionie: gospodarczych, infrastrukturalnych i politycznych. Andrzej Duda zostanie w Sofii do jutra.



