Tokio: Igrzyska Olimpijskie w stanie wyjątkowym

Japoński rząd ma przedłużyć stan wyjątkowy w Tokio do 22 sierpnia. Dotychczasowy obowiązuje do 11 lipca. Igrzyska Olimpijskie w tym mieście rozpoczynają się 23 lipca i potrwają do 8 sierpnia.

KORONAWIRUS – RAPORT



Przedłużenie obowiązywania stanu wyjątkowego ma być podyktowane rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem. Wczoraj poinformowano o 940 nowych przypadkach – najwięcej od niespełna dwóch miesięcy.



Jak przekazał minister gospodarki Yasutoshi Nishimura, w przypadku przedłużenia restrykcji restauracje nie będą mogły podawać alkoholu. W stanie wyjątkowym mają też pozostać obszary sąsiadujące z Tokio – Chiba i Kanagawa.



Oczekuje się, że stan wyjątkowy wpłynie na decyzję o wpuszczeniu widzów na wydarzenia w ramach igrzysk. Decyzje mają zapaść w czwartek.



Dotychczas ustalono, że igrzyska odbędą się bez zagranicznych widzów. Na obiektach ma przebywać maksymalnie 10 tysięcy miejscowych fanów.



Zobacz także: Oni powalczą o medale dla Polski podczas igrzysk w Tokio [LISTA]





#wieszwiecej Polub nas