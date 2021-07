Echa wizyty Donalda Tuska. Uderzona kobieta zapowiada kroki prawne [WIDEO]

69-letnia kobieta uderzona w twarz podczas wizyty Donalda Tuska w Szczecinie zapowiada kroki prawne i dodaje, że nigdy w życiu nie została tak upokorzona. Do rękoczynów przed Pomnikiem Czynu Polaków, na które zareagował jedynie reporter Radia Szczecin, odniósł się także sam Donald Tusk, ale dopiero w Warszawie. Stwierdził, że to on został zaatakowany, a kobieta wykonywała zlecone jej zadanie.

Takich scen podczas wizyty Donalda Tuska w Szczecinie chyba nikt się nie spodziewał. Do rękoczynów doszło tuż po tym, jak jedna z kobiet głośno wyraziła swoje krytyczne zdanie o byłym premierze: „Królu Europy, królu Europy, siedem lat ciebie nie było, to się Polska rozwinęła”. Kobieta mówiła także, że Donald Tusk zrujnował Stocznię Szczecińską i dostał za to medal od kanclerz Niemiec Angeli Merkel. Te komentarze zdenerwowały jednego ze zwolenników byłego premiera. Mężczyzna zaatakował kobietę.



– Obróciłem się i zobaczyłem, jak kobieta zostaje uderzona. Jeden z panów, który był na tym wiecu, starał się jej zamknąć usta. Krótko mówiąc, uderzył ją w twarz – powiedział Kamil Nieradka z Radia Szczecin.



Zaatakowaną kobietą była szczecinianka Jadwiga Kamińska. – Ja mam prawie 69 lat i w życiu mnie nikt tak nie potraktował. Żeby PO? Oni głoszą na sztandarach wolność, wolność i żeby bić mnie po twarzy – mówi poszkodowana, wieloletnia pracowniczka Stoczni Remontowej Gryfia. Jak dodaje, politycy PO na atak nie reagowali.



– Tusk patrzył na to. Śmiali się. Grodzki widział, po prostu śmiali się z tego – podkreśliła.



Na agresję wobec kobiety zareagował jedynie reporter Radia Szczecin, który sam także został zaatakowany. – Zwyczajnie po reportersku zapytałem się: co ten pan robi? Dlaczego tak się zachowuje? Chyba w końcu możemy mieć swoje zdanie na temat polityków, na tym polega demokracja – opowiada Kamil Nieradka z Radia Szczecin.





Nie zareagowali

Tusk: To mnie zaatakowano

źródło: TVP 3 Szczecin

– Fakt uderzenia kobiety w obecności polityków i żaden nie reaguje jest chyba dla nas wszystkich absolutnie niezrozumiały i nie do przyjęcia – powiedziała Małgorzata Jacyna-Witt, przewodnicząca klubu radnych PiS w sejmiku województwa.Jadwiga Kamińska zapowiada zgłoszenie tego ataku organom ścigania. – Chcę to zgłosić na policję, bo ja sobie nie pozwolę, żebym przez PO była tak traktowana. Po prostu nie pozwolę sobie – zaznaczyła mieszkanka Szczecina.– Czuję się strasznie upokorzona, bo nikt mnie w życiu tak nie upokorzył. Za co, że ja mam inne poglądy? Czy można tak kobietę traktować? Widać, do czego PO jest zdolne, co oni wyrabiają – dodała Kamińska.Do incydentu odniósł się też Donald Tusk, ale już z bezpiecznej warszawskiej perspektywy.– Później kilku szczecinian podeszło i powiedziało mi, że wiedzieli, że tak się stanie, wiedzieli, kto ją przywiózł i jakie zadanie miała do wykonania – powiedział 6 lipca Donald Tusk, p.o. przewodniczący Platformy Obywatelskiej.To nie pierwszy raz, kiedy politycy PO próbują dyskredytować osoby, które zadają niewygodne dla nich pytania. Ówczesny szef sztabu KO Krzysztof Brejza twierdził, że krytyka mieszkańca Koszalina pod jego adresem była ustawką.– To nieprawda. Proszę nie wymieniać nawet tego nazwiska, bo mnie ono denerwuje – mówił wtedy Zbigniew Musiał, mieszkaniec Koszalina.Nawet politycy innych opozycyjnych partii nie mają wątpliwości, że wraz z powrotem Donalda Tuska dojdzie do eskalacji agresji w polskiej polityce.– Nadejście tego zbawiciela na białym koniu wróży wojnę domową między Polkami i Polakami, czyli odgrzanie wojny polsko–polskiej, ale także wewnątrz, w Platformie Obywatelskiej – uważa Robert Biedroń, poseł Lewicy do Parlamentu Europejskiego.