Haiti: Zabito czterech podejrzanych ws. morderstwa prezydenta

Siły bezpieczeństwa Haiti zabiły w środę czterech członków komando podejrzanego o zabicie w nocy ze środy na czwartek prezydenta tego państwa Jovenela Moise'a. Został zon astrzelony w swojej rezydencji - poinformował szef haitańskiej policji Leon Charles.

Morderstwo prezydenta Haiti. Kraje reagują Dominikana nakazała w środę zamknięcie granicy lądowej z Haiti. Kolumbia wezwała Organizację Państw Amerykańskich (OPA) do wysłania do tego kraju... zobacz więcej

„Czterech napastników zginęło, dwóch zostało zatrzymanych. Trzech policjantów, wziętych jako zakładnicy, zostało odbitych” – powiedział Charles w telewizyjnym przemówieniu.



Według pełniącego obowiązki premiera Haiti Claude'a Josepha zabójcami byli „obcokrajowcy, którzy mówili po angielsku i hiszpańsku”. Joseph w przemówieniu telewizyjnym ogłosił w kraju stan nadzwyczajny, przyznając w ten sposób wzmocnione uprawnienia władzy wykonawczej na dwa tygodnie. Obiecał przy tym, że „mordercy prezydenta zapłacą w sądzie za to, co zrobili”.



Nie ujawnił żadnych innych informacji na temat tożsamości ani motywacji sprawców zamachu. Według ambasadora Haiti w USA Bocchita Edmonda, komando zabójców składało się z „profesjonalnych” najemników, którzy udawali funkcjonariuszy amerykańskiej agencji antynarkotykowej.



Według lokalnej prasy, powołującej się na sędziego prowadzącego sprawę, ciało Moise'a było podziurawione 12 kulami, a jego biuro i pokój zostały splądrowane.



Żona prezydenta Martine Moise, która odniosła rany w ataku, została ewakuowana samolotem do Miami. „Pierwszej damie nie grozi niebezpieczeństwo, jest leczona na Florydzie i stan jej zdrowia jest stabilny” – powiedział Joseph.



Pobierz aplikację mobilną i oglądaj TVP INFO na żywo





Wcześniej w środę Departament Stanu USA informował, że sekretarz stanu Antony Blinken rozmawiał z Josephem na temat zabójstwa prezydenta i wyraził zobowiązanie do współpracy z haitańskim rządem na rzecz pokoju i bezpieczeństwa.



Prezydent USA Joe Biden potępił ten „ohydny czyn” mówiąc, że Stany Zjednoczone są gotowe pomóc Haiti. Unia Europejska wyraziła zaniepokojenie „spiralą przemocy” w tym kraju, a Rada Bezpieczeństwa ONZ, która zbierze się w trybie pilnym w czwartek, oświadczyła, że jest „głęboko zszokowana”.



Do zabójstwa prezydenta doszło, gdy w tym zubożałym karaibskim kraju rośnie fala przemocy na tle politycznym. Jako że Haiti jest głęboko podzielone politycznie i stoi w obliczu narastającego kryzysu humanitarnego i niedoborów żywności, istnieje obawa przed powszechnym chaosem.



W obawie, że kraj zmierza ku anarchii, Rada Bezpieczeństwa ONZ, USA i UE wezwały do przeprowadzenia wolnych i przejrzystych wyborów parlamentarnych i prezydenckich do końca 2021 r.



Zobacz także: Dubaj: Potężna eksplozja i pożar w porcie Jebel Ali





#wieszwiecej Polub nas