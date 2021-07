USA gotowe pomóc Haiti po zabójstwie prezydenta Jovenela Moise

Stany Zjednoczone są gotowe udzielić wszelkiej pomocy, jakiej może potrzebować Haiti po zabójstwie prezydenta Jovenela Moise – poinformował w środę Departament Stanu USA.

Morderstwo prezydenta Haiti. Kraje reagują Dominikana nakazała w środę zamknięcie granicy lądowej z Haiti. Kolumbia wezwała Organizację Państw Amerykańskich (OPA) do wysłania do tego kraju... zobacz więcej

Rzecznik Departamentu Stanu Ned Price powiedział na konferencji prasowej, że administracja USA wezwała władze Haiti do postawienia odpowiedzialnych za to zabójstwo przed wymiarem sprawiedliwości. Podkreślił, że doniesienia, jakoby sprawcy byli agentami DEA, amerykańskiej agencji rządowej zajmującej się walką z handlem narkotykami, są fałszywe.



W nagraniach krążących w mediach społecznościowych, których Agencja Reutera nie była w stanie zweryfikować, zamaskowani mężczyźni z bronią wtargnęli w nocy z wtorku na środę do rezydencji Moise, krzycząc, że są z DEA. Potem zastrzelili prezydenta i ciężko ranili jego żonę.



Ambasador Haiti w Waszyngtonie Bocchit Edmond potwierdził, że bandyci fałszywie przedstawili się jako agenci DEA. Powiedział, że władze haitańskie z zadowoleniem przyjmą pomoc Stanów Zjednoczonych w schwytaniu sprawców zamachu.



DEA ma biuro w stolicy Haiti Port-au-Prince; pomaga ono haitańskiemu rządowi w walce z handlem narkotykami.



