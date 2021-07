Przemytnik ludzi odpowie za rejs śmierci. Zginęło co najmniej 20 osób

Organizator przemytu nielegalnych migrantów z Afryki do Europy odpowie przed hiszpańskim sądem za śmierć pięcioletniej dziewczynki. Była ona jedną z pasażerek łodzi, która przez 13 dni błądziła po morzu. W tym czasie zginęło co najmniej 20 osób, które wykupiły miejsce na rejs do „raju”. Zarzuty usłyszał także sternik tej łodzi z koszmaru.

Dramat migrantów, którzy wykupili miejsce na rejs z Maroka do Hiszpanii na dużej, starej łodzi można porównać do tragedii fregaty Meduse, która zatonęła w 1816 r. u wybrzeży Afryki. Wtedy to oficerowie opuścili tonący okręt, zostawiając 150 pasażerów.



13 dni później odnaleziono tratwę, skleconą przez ocalałych. Przy życiu zostało tylko kilkanaście osób. Kapitan Meduse został surowo ukarany. A dramat uwiecznił francuski malarz Théodore Géricaulta, malując obraz pt. „Tratwa Meduzy”.



Skala dramatu współczesnych migrantów może nie jest tak wielka jak pasażerów Meduse, ale ich koszmar na morzu z pewnością był taki sam. Obie tragedie różniła tylko liczba ofiar.

Wiadomo, że. Łódź z imigrantami odpłynęła z terenu Maroka. 13 dni później, tak jak przed 200 laty, odnaleziono łódź. Okazało się, że niedoświadczony sternik szybko stracił orientację, a później łajba dryfowała.

Uratowano 29 osób. Na pokładzie znaleziono martwego uciekiniera z Afryki. Helikopter zabrał zaś do szpitala pięcioletnią dziewczynkę w śpiączce. Była zbyt wycieńczona i zmarła.





Współczesna Tratwa Meduzy

Dramat rozbitków poruszył hiszpańskie służby. Funkcjonariusze Policji Krajowej (Policia Nacional) odkryli, że wśród uratowanych są dwie osoby zamieszane w przemyt ludzi.W odpowiedzi na przybycie imigrantów na Wyspy Kanaryjskie Brygada Dochodzeniowo-Śledcza (BIR) stworzyła tzw. operację „Tryton”. Jej celem jest wzmocnienie szeregów funkcjonariuszy zajmujących się migracją i zwiększenie aktywności agentów specjalizujących się w walce z organizacjami przestępczymi zajmującymi się handlem ludźmi drogą morską.Kilka dni wcześniej aresztowano „kapitanów” łodzi przemytniczej, która przybyła 17 czerwca do miasta Órzola na wyspie Lanzarote. Wtedy finału podróży nie dożyły „tylko” cztery osoby.