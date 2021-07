Zaczynał jako drobny diler, teraz odpowie przed sądem za kierowanie narkogangiem

Boss narkotykowego półświatka Bielska-Białej oraz jego podwładni i kooperanci zostali właśnie oskarżeni przez śląskie „pezety” o udział w gangu handlującym marihuaną, ekstazy oraz dopalaczami. Główny bohater aktu oskarżenia – Jarosław Ł. wykorzystywał w pracy powiązania z kibolami lokalnego klubu BKS. Bez jego wiedzy i zgody nikt nie mógł „dilować” na terenie Bielska, ale także Ustroniu czy Kozach.

Śledczy Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Katowicach, od kilku lat czyszczą południe Polski z gangów, wywodzących się z kibolskich bojówek lokalnych klubów piłkarskich. Po rozbiciu chorzowskiej grupy Psycho Fans i zabrzańskiej Torcidy, prokuratorzy oraz funkcjonariusze CBŚP rozbili półświatek Bielska-Białej, gdzie panoszyli się kibole BKS.



Jednak prawdziwym bossem lokalnego podziemia kryminalnego był Jarosław Ł. Dobrze znany służbom z racji bogatej kartoteki i dobrych kontaktów z innymi grupami przestępczymi.





– To bardzo dobry przykład jak działa resocjalizacja oraz że warto mieć ambicje. Przed ponad dziesięciu laty, jeden ze świadków koronnych wymienił Ł. jako gówniarza, który dilował w Bielsku dla jednego gościa. A teraz, można by go nazwać baronem narkotykowym Bielska i okolic – mówi tvp.info jeden ze śledczych.





–To on o wszystkim decydował: gdzie kto może handlować narkotykami, od kogo muszą brać towar, a nade wszystko decydował o cenach za towar. Wszystko w zależności od tego jaka była koniunktura. Takie centralne sterowanie, jak w PRL – mówi tvp.info jeden ze śledczych.

Małe królestwo pana Ł.

Kolejne odsiadki nauczyły Jarosława Ł. zarządzania handlem narkotykami i zasad bezpieczeństwa. Prokuratorzy „pezetów” z Katowic ustalili, że. Miała działać co najmniej od października 2016 roku do lutego 2020 roku. Grupa, w której byli kibole BKS sprzedawali marihuanę, ekstazy oraz dopalacze (głównie pochodne mefedronu).. Kolejnym pięciu podejrzanym – Adamowi K., Januszowi K., Jerzemu K., Zbigniewowi P. i Henrykowi M.. Trzech podejrzanych usłyszało zarzuty udzielania i posiadania substancji psychotropowych.Sześciu oskarżonych jest wciąż w areszcie, a reszta oskarżonych będzie odpowiadać z wolnej stopy. Za przestępstwa zarzucane oskarżonym zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 12.