Dubaj: Potężna eksplozja i pożar w porcie Jebel Ali

Poważny pożar wybuchł na kontenerowcu zakotwiczonym w porcie Jebel Ali w Dubaju, największym węźle przeładunkowym na Bliskim Wschodzie, poinformowało w środę rządowe biuro ds. mediów w Dubaju (DMO).

Biuro ds. mediów poinformowało również, że pożar „został opanowany” i nie spowodował ofiar śmiertelnych ani obrażeń.



Firma DP World, która jest właścicielem portu Jebel Ali, odmówiła natychmiastowego komentarza, gdy skontaktowała się nią agencja Reuters.



Świadkowie zdarzenia donosili wcześniej o wybuchu. Wozy strażackie i inne pojazdy ratunkowe można było zobaczyć jadące na południe od Dubaju, donosił jeden z korespondentów Reutersa.





JUST IN - Powerful explosion at Jebel Ali Port, #Dubai, United Arab Emirates. The blast was heard throughout the city. pic.twitter.com/Q6DKP03uTZ