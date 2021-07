Z kim zagra o finał? Hurkacz poznał rywala

Włoch Matteo Berrettini będzie rywalem Huberta Hurkacza w półfinale wielkoszlemowego Wimbledonu. Rozstawiony z siódemką tenisista awans do czwórki zawdzięcza pokonaniu Kanadyjczyka Feliksa Augera-Aliassime (16.) 6:3, 5:7, 7:5, 6:3.

Berrettini został tym samym drugim w historii Włochem w półfinale londyńskiej imprezy. Wcześniej udało się to tylko Nicoli Pietrangelemu w 1960 roku.



25-letni zawodnik, którego trenerem jest zięć Zbigniewa Bońka Vincenzo Santopadre, do tego etapu w Wielkim Szlemie dotarł po raz drugi. Zadebiutował w czwórce dwa lata temu w US Open. W Wimbledonie po raz trzeci znalazł się w głównej drabince – w 2018 roku odpadł w drugiej rundzie, a w kolejnym sezonie zatrzymał się na 1/8 finału.



W dorobku gracz z Rzymu ma pięć wygranych imprez ATP, z czego dwa takie sukcesy odniósł w tym sezonie. Przed Wimbledonem wygrał imprezę na kortach trawiastych londyńskiego Queen's Clubu.



Z Hurkaczem zmierzył się dotychczas dwukrotnie, za każdym razem na kortach twardych. Trzy lata temu w kwalifikacjach Australian Open górą był tenisista z Italii, a Polak zrewanżował mu się w kolejnym sezonie w pierwszej rundzie turnieju ATP w Miami.



