„Alarm!”. Rzeka w Oświęcimiu wyrzuciła dziesiątki kości i czaszek

Dziesiątki kości i czaszek nad brzegiem rzeki Soły – o takim makabrycznym odkryciu zawiadomili reporterów programu „Alarm!” mieszkańcy Oświęcimia. To nie pierwszy raz, gdy woda wyrzuca tam ludzkie szczątki kilkaset metrów od bramy niemieckiego obozu Auschwitz. Sytuacja powtarza się, gdy gwałtownie podnosi się poziom rzeki. – To, że pływają tu ludzkie szczątki, jest szokujące. Przychodzą tu rodziny, dzieci wchodzą do wody i natykają się na ludzkie kości – opowiada Elżbieta Dąbek. Potrzebne są prace zabezpieczające teren dawnej mogiły. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie deklaruje, że ruszą na przełomie lipca i sierpnia.

