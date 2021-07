Legia wygrywa. Świetny debiut nowego piłkarza

Legia udanie rozpoczęła udział w kwalifikacjach Champions League. Mistrzowie Polski pokonali na wyjeździe 3:2 Bodo/Glimt, a skutecznością błysnął nowy napastnik stołecznego klubu Mahir Emreli, strzelając dwie bramki.

Początek długiej drogi. Legia zaczyna eliminacje Ligi Mistrzów O godzinie 18 w Norwegii piłkarze Legii meczem z FK Bodo/Glimt rozpoczną rywalizację w eliminacjach Ligi Mistrzów. Rewanż za tydzień w Warszawie.... zobacz więcej

Legia objęła prowadzenie już w drugiej minucie spotkania. Wówczas Kacper Skibicki dośrodkował w pole karne, bliski skierowania piłki do siatki wślizgiem był debiutujący w warszawskim zespole Azer Mahir Emreli, ale ostatecznie akcję wykończył Brazylijczyk Luquinhas.



Emreli zdobył w końcu swojego gola w debiucie. W 41. minucie obrońcy gospodarzy nie potrafili wybić piłki po dośrodkowaniu Filipa Mladenovica z rzutu rożnego. Azer nie miał problemu z trafieniem do siatki z niewielkiej odległości.



Na przerwę Legia mogła więc zejść z dwubramkowym prowadzeniem, jednak chwila nieuwagi w obronie kosztowała ją utratę bramki w doliczonym czasie pierwszej połowy. Po dośrodkowaniu z prawego skrzydła skuteczną główką popisał się Erik Botheim, nie dając żadnych szans Arturowi Borucowi.



W 61. minucie jeszcze raz z dobrej strony pokazał się duet Skibicki – Emreli. Po przejęciu piłki w swojej strefie defensywnej Legia rozpoczęła kontratak. Piłka trafiła do Skibickiego, który posłał prostopadłe podanie między dwóch obrońców gospodarzy, a Azer wykorzystał sytuację sam na sam. Druga asysta Polaka, drugi gol piłkarza z Azerbejdżanu.

Perfekcyjna kontra @LegiaWarszawa i jest 3:1 �� ���������� ������������ trafia po raz drugi... wygląda, że nie będzie miał kłopotów z aklimatyzacją �� #tvpsport #LMTVP pic.twitter.com/IKjXNbOP5V — TVP SPORT (@sport_tvppl) July 7, 2021

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Kolejne fragmenty meczu należały jednak do gospodarzy, którzy zaczęli coraz bardziej spychać nastawioną na defensywę ekipę mistrza Polski. W 78. min wprowadzony po przerwie Pernambuco zmniejszył stratę na 2:3 i zanosiło się na to, że Bodo/Glimt będzie miało okazję do doprowadzenia do remisu.Zapędy mistrza Norwegii zahamował jednak jego piłkarz Morten Konradsen, także rezerwowy, który zobaczył dwie żółte kartki w odstępie niespełna kwadransa i musiał opuścić boisko. Wtedy legioniści oddalili grę od własnego pola karnego i utrzymali korzystny wynik.