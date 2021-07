„Alarm!”. Nagrzane auto – śmiertelna pułapka

Kilka dni temu mieszkanka Łęczycy zostawiła w rozgrzanym samochodzie roczne dziecko. Tylko dzięki czujności innej kobiety nie doszło do tragedii. – Chłopczyk był cały mokry, spocony, czerwony – opowiada Małgorzata Doliwa-Kondras, która uratowała maluchowi życie. Chłopczyk trafił do szpitala. Na szczęście jego zdrowiu nie zagraża już niebezpieczeństwo. Matka dziecka usłyszała zarzuty. Przez Polskę przetacza się fala tropikalnych upałów. Reporterzy programu „Alarm!” przeprowadzili eksperyment, miał wykazać po jakim czasie przechodnie uwolnią dziecko ze śmiertelnej pułapki. Niestety, nie wszyscy zachowali się jak należy. Tymczasem już przy 25 st. C temperatura w aucie może osiągnąć 45 st. C.

