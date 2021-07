Świętowała urodziny, spadła z klifu

33-letnia Brazylijka spadła z klifu w australijskim Brisbane. Do wypadku doszło, gdy kobieta świętowała urodziny.

Do tragedii doszło we wtorek około godz. 17 czasu lokalnego na Kangaroo Point Cliffs przy River Terrace. Wezwano służby ratunkowe. Ratownicy znaleźli ciało i stwierdzili, że Fernanda Morella zginęła na miejscu.



Policja wszczęła dochodzenie w sprawie incydentu. Szybko wydano oświadczenie, że okoliczności nie są podejrzane. Rzecznik policji stanu Queensland przekazał, że doszło do nieszczęśliwego wypadku.



