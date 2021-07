Trzaskowski ujawnia kulisy powrotu Tuska. „Dowiedziałem się dwa dni wcześniej”

Z powrotu Donalda Tuska – jak informowały media – niespecjalnie cieszył się prezydent Warszawy, który chciał wyborów na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Tak się jednak nie stało, a po rezygnacji Borysa Budki stery ugrupowania przejął wracający z Brukseli były premier. O kulisach roszad w środę prezydent Warszawy mówił w wywiadzie dla TVN24 – i przyznał, że o tym, jak potoczyć mają się losy partii, dowiedział się zaledwie dwa dni wcześniej.

Buntu nie będzie – przynajmniej otwartego. Rafał Trzaskowski w środę pytany przez dziennikarzy zadeklarował, że nigdzie z Platformy Obywatelskiej nie odchodzi.





Największy przegrany powrotu Tuska?

Przypomnijmy: w sobotę podczas posiedzenia Rady Krajowej PO Borys Budka zrezygnował z funkcji szefa PO, a z funkcji wiceszefów Ewa Kopacz i Bartosz Arłukowicz. Następnie były premieri Borys Budka zostali wybrani na wiceprzewodniczących PO, a zadania przewodniczącego Platformy wykonuje od tego momentu Tusk – jako najstarszy wiekiem wiceszef partii. Wiceszefami PO pozostali Tomasz Siemoniak, a także Rafał Trzaskowski, który jeszcze w czwartek w TVN24 deklarował, że jeśli Budka zrezygnuje, jest gotów kandydować na szefa PO.Jak zdradził Sławomir Nitras,, ale większość zarządu nie podzieliła tej opinii.O kuluarowych napięciach na linii Tusk-Trzaskowski pisał m.in. „Wprost”, którego informator z kręgów PO relacjonował:

Jednym z pierwszych ruchów miało być „zrobienie porządków” z samorządowcami, prezydentami miast, którzy wspierali w ostatnich miesiącach Trzaskowskiego.





Trzaskowski przyznaje, że nie wiedział, co się święci

– Rozumiem, że, co się dokonało na Radzie Krajowej, że on naprawdę rezygnuje, i do tej pory byłem lojalny – powiedział w środę w TVN24 prezydent Warszawy i wiceprzewodniczący PO.Pytany o wybory w partii, co do których deklarował gotowość, przyznał, że najwcześniej można je zrealizować „za pół, a może za dwa i pół roku”. – Ja to przyjmuję do wiadomości – dodał.W jego słowach nie brakowało też krytyki wobec sposobu kierowania Platformą przez. – Rzeczywiście PO może nie była najlepiej zarządzana, jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne, przez te ostatnie miesiące – ocenił. Jak jednak dodał: „Wraca Tusk, który jest mistrzem sprawczości”.