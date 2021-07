Gratulacje dla Hurkacza. „To było coś niesamowitego”

Premier Mateusz Morawiecki pogratulował Hubertowi Hurkaczowi cudownej wygranej nad Rogerem Federerem w ćwierćfinale najbardziej prestiżowego turnieju tenisowego świata. „Coś niesamowitego wydarzyło się na kortach Wimbledonu” – napisał na Facebooku premier.

„Wspaniałe zwycięstwo Huberta Hurkacza nad wielkim Rogerem Federerem. W zasadzie Polak zmiażdżył słynnego Szwajcara, bo wygrał wszystkie trzy sety❗️Jeszcze do końca nie ochłonęliśmy po ostatnich zwycięstwach Igi Świątek, a już mamy powody do dumy w męskim tenisie. Hubert jest już w półfinale, wszyscy trzymamy za Niego kciuki” – czytamy w internetowym wpisie Morawieckiego.



„Brawo! Gratulujemy! Dziękujemy i trzymamy kciuki!” – to z kolei twitterowy wpis prezydenta Andrzeja Dudy.



Do gratulacji dołączył się także wicepremier Piotr Gliński.



„Przyznaję, że nie wierzyłem. Chapeux bas! Wielkie gratulacje dla Huberta Hurkacza za zwycięstwo w pojedynku z Rogerem Federerem i awans do półfinału Wielkiego Szlema!” – przekazał minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu.



24-letni tenisista z Wrocławia po raz pierwszy w karierze dotarł do półfinału rywalizacji wielkoszlemowej. W grze o finał Polak zmierzy się teraz z Włochem Matteo Berrettinim lub Kanadyjczykiem Feliksem Augerem-Aliassime.

