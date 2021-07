To ten mężczyzna miał zabić 39-letnią kobietę w Bełchatowie

To 44-letni Tomasz Tomczak miał, według policji i prokuratury, brutalnie zamordować w Bełchatowie 39-letnią kobietę. Prokuratura do dzisiaj nie chce ujawnić okoliczności mordu i prawdopodobnego motywu.

Do zbrodnio miało dojść między 1 a 3 lipca, kiedy to w jednym z mieszkań na osiedlu Dolnośląskim w Bełchatowie. Prokuratura potwierdziła tylko, że znaleziono ciało 39-letniej kobiety i nie ma wątpliwości, że doszło do zabójstwa.



Kryminalni z Bełchatowa jednak szybko ustalili domniemanego sprawcę, a miejscowa Prokuratura Rejonowa wydała list gończy za Tomaszem Tomczakiem. 44-letni mieszkańca Bełchatowa jest podejrzany o dokonanie opisywanej zbrodni. Po dokonaniu zabójstwa Tomczak zaczął się ukrywać.

źródło: policja.pl

Ściganemu grozi, nawet dożywotnie więzienie.