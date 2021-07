Holandia: Ciężarna Polka i jej partner wyrzuceni na bruk. Spali w przycmentarnych krzakach

Na deszczu, w krzakach, w okolicy cmentarza, z dzieckiem w drodze – tak noc spędzała para Polaków, których holenderska agencja pracy eksmitowała z zajmowanego mieszkania. Bulwersującą sprawę opisuje dziennik „Algemeen Dagblad”. Będąca w czwartym miesiącu ciąży 42 letnia Polka i jej 38-letni partner utrzymywali się z zaniżanej przez pracodawcę pensji, która nie wystarczyła nawet na opłacenie mieszkania. Agencja pracy początkowo wypierała się związków z Polakami, później jednak zmieniła wersję wydarzeń.

Pan Grzegorz i pani Alicja zostali znalezieni w poniedziałek wieczorem przez Wima Smita, szefa straży sąsiedzkiej w Maasland, który został zaalarmowany o „bezdomnych” widzianych w pobliżu cmentarza.





Skandal w Holandii. Pracodawca się wypiera

Wtedy zaczął się koszmar Polaków

Holender przyznaje, że po wysłuchaniu historii Polaków nie mógł uwierzyć, że takie historie nadal mają miejsce w 2021 roku w zamożnym kraju. „Natychmiast zabrałem ich do domu. Nadchodziła burza” – relacjonuje Smit.Okazało się, że para to emigranci zarobkowi, którzy niedawno rozpoczęli pracę za pośrednictwem agencji Voorne Putten z Maasland w firmie zajmującej się roślinami doniczkowymi.„Były problemy z moim numerem PESEL i dlatego płacono mi bardzo mało” – przyznaje 38-letni Grzegorz. Jak mówi Polak,Polka nie miała problemów z formalnościami i zarabiała 460 euro tygodniowo.Gdy zaczęli narzekać na zarobki mężczyzny, pracodawca bezceremonialnie ich wyrzucił – opisuje gazeta.

Para upomniała się także o zaległe 500 euro wypłaty. Rzeczniczka agencji pracy Voorne Putten w rozmowie telefonicznej stwierdziła, że w ogóle nie znają tych osób: „nie pracowali dla nas i nie wynajmowali od nich domu”.





„To nie powód, by ciężarną wyrzucać na ulicę”

źródło: „Algemeen Dagblad”

Wersja zdarzeń holenderskiego pracodawcy zmieniła się, gdy Polacy i opiekujący się nimi Holender pojawili się w siedzibie agencji osobiście. Wówczas agencja przyznała, że Polacy figurują na liście pac. Ponadto zobowiązała się, że wypłacą zaległą pensję i zorganizują transport powrotny do Polski.„Agencja wskazywała, że Polacy kilka razy nie pojawili się w pracy. Ale to nie powód, by po prostu wyrzucać ich na ulicę, w dodatku z kobietą w ciąży” – podsumowuje „Algemeen Dagblad”.