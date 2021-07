Protesty przeciw królowi. Rośnie liczba ofiar

27 osób zabito w ciągu tygodnia protestów skierowanych przeciwko królowi Eswatini (dawniej Suazi) Mswati III, przyznał minister handlu Manqoba Khumalo.

– Niestety tak. 27 osób straciło życie – powiedział dziennikarzom minister Khumalo. – Trzeba było użyć siły i w niektórych przypadkach oddano strzały skutkujące ofiarami śmiertelnymi – tłumaczył.



Od kilku tygodni w królestwie trwają protesty przeciwko królowi. Setki agresywnych młodych ludzi plądrowało i podpalało sklepy, a także nieruchomości należące do króla Mswati III – donosi francuska agencja AFP. W starciach z policją, protestujący rzucali kamieniami, na co służby odpowiadały ogniem.





Protesty są rzadkością

"A child who is not embraced by the village will burn it down to feel its warmth.” ~ African Proverb #EswatiniProtests #eSwatini ✊�� pic.twitter.com/DPmrmOzxx5 — Mzilikazi wa Afrika (@IamMzilikazi) June 30, 2021

W tym afrykańskim kraju protesty są rzadkością, a Mswati III znany jest z rządów twardej ręki. Król samu mianuje ministrów, kontroluje parlament, a partie polityczne są zakazane.Król Mswati III został koronowany w 1986 roku jako 18-latek. Obecnie ma 15 żon i ponad 25 dzieci.Sytuacja w kraju spotkała się z odpowiedzią zagranicy.Królestwo Eswatini to liczący niespełna półtora miliona mieszkańców południowoafrykański kraj bez dostępu do morza, graniczący zi Mozambikiem. To jedna z niewielu istniejących jeszcze na świecie monarchii absolutnych i należy do grupy krajów najmniej rozwiniętych. Dominują tu religie chrześcijańskie (78 proc.), a wyznawcy islamu stanowią 1 proc. ludności.Co piąty mieszkaniec Królestwa Eswatini, według danych z 2017 roku, jest zarażony, a przeciętna długość życia wynosi 49 lat. Sześciu na dziesięciu mieszkańców wegetuje poniżej granicy ubóstwa; bezrobotny jest co drugi mieszkaniec zdolny do pracy.W 2018 roku królestwo, w 50-rocznicę powstania państwa, zmieniło swoją nazwę z Suazi, na obecną Eswatini.