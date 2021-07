Prezydent i premier wybrali się na spacer po Warszawie [WIDEO]

Prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki zaskoczyli warszawiaków i turystów. Po uroczystościach związanych z ustawą dotyczącą odbudowy Pałacu Saskiego wybrali się na spacer. Zaczepiani przez ludzi, zamieniali po kilka słów i pozowali do zdjęć. Spacer zakończyli przy wspólnej kawie.

W środę na Placu Piłsudskiego odbyła się uroczystość przekazania przez prezydenta do prac Sejmu projektu ustawy dotyczącej odbudowy do 2028 roku Pałacu Saskiego, a także Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.



– Odbudowa Pałacu Saskiego to ogromne dzieło o charakterze symbolicznym, które ma zwieńczyć proces odbudowywania stolicy; rozpoczynamy inwestycję ponad wszelkimi podziałami, dzięki której Warszawa odzyska swój dawny, a jednocześnie nowy blask – powiedział podczas uroczystości prezydent. – Ostatnim aktem zemsty Niemców na Warszawie było zniszczenie stolicy od strony materialnej; niech odbudowa Pałacu Saskiego będzie dziełem ponadpartyjnym, dziełem, które wszystkich Polaków połączy – mówił Mateusz Morawiecki.



Po ceremonii, w której udział wzięli przedstawiciele najwyższych władz w Polsce, w tym rządu, Sejmu i Senatu, a także wielu instytucji publicznych, prezydent Andrzej Duda udał się z premierem Morawieckim do jednej z kawiarni przy Krakowskim Przedmieściu. Politycy rozmawiali przy stoliku, do którego od czasu do czasu podchodzili mieszkańcy Warszawy i turyści, by zrobić sobie z nimi pamiątkowe zdjęcia. Spotkanie zabezpieczali funkcjonariusze SOP, a także policjanci.

☕ Prezydent @AndrzejDuda i Premier @MorawieckiM po uroczystości przekazania projektu ustawy dot. odbudowy Pałacu Saskiego. pic.twitter.com/zTH1ga6Tzb — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) July 7, 2021

źródło: pap

Pałac Saski, który wzniesiono w wyniku rozbudowy XVII-wiecznego pałacu Jana Andrzeja Morsztyna, był wielokrotnie przebudowywany w kolejnych wiekach. W okresie II Rzeczypospolitej był siedzibą Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a sąsiedni Pałac Brühla był siedzibą MSZ.– symboliczna mogiła upamiętniająca bezimiennych żołnierzy poległych w obronie Polski, miejsce obchodów najważniejszych świąt państwowych.