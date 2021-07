Orban poszedł do kiosku szukać „utraconą wolność prasy”. Co znalazł? [WIDEO]

Po tym, jak na początku tygodnia pozarządowa organizacja Reporterzy bez Granic (RSF) umieściła premiera Węgier na liście „Drapieżników” ograniczających działalność mediów, Viktor Orban postanowił sprawdzić, gdzie podziała się „utracona wolność prasy”. W tym celu udał się do kiosku, w którym znalazł... szereg antyrządowych tytułów. W sieci opublikował nagranie, które ma dowodzić, że na Węgrzech nie brakuje krytycznych wobec władzy mediów.

W poniedziałek 5 lipca Reporterzy bez Granic (hiszp. Reporteros Sin Fronteras, RSF) opublikowali listę 37 szefów państw i rządów, którzy „przyczyniają się w szczególnie drastyczny sposób do bezwzględnego tłumienia wolności prasy”. Na liście „Press Freedom Predators” znalazł się premier Węgier Viktor Orban – jako pierwszy i jedyny z unijnych liderów.



„Predator” Orban idzie do kiosku

Do tego faktu w opublikowanym w środę nagraniu nawiązał szef węgierskiego rządu, wybierając się do kiosku.



Sprzedawca gazet wydaje się miło zaskoczony wizytą Orbana. Premier tłumaczy, że przyszedł, bo trafił na listę „przeciwników wolności prasy” i przyszedł się przekonać, jak w praktyce wygląda rynek mediów na Węgrzech, określając RSF jako organizację związaną z „wujkiem Georgem Sorosem”.



„Jest ich więcej”

– Chciałbym obejrzeć i kupić któreś z gazet krytycznych wobec rządu – powiedział kioskarzowi, po czym ten zaczął podawać mu kolejne tytuły krytyczne wobec rządu.





– Wolność prasy musi być naprawdę w złej kondycji, jeśli atakują nas tylko w tych gazetach – skonstatował Orban, po czym sprzedawca stwierdził, że „jest ich więcej".

The press situation in Hungary is apparently so grave that there are at least a dozen papers available at every newsstand that are critical of Orbán's government. WATCH the PM as he talks to this newspaper vendor: pic.twitter.com/dhFnGre2Gk — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) July 7, 2021