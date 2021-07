Sensacja na kortach Wimbledonu. Polak rozgromił legendę tenisa

To była nieprawdopodobna wygrana. Hubert Hurkacz pokonał Rogera Federera 6:3, 7:6 (7-4) 6:0 w ćwierćfinale Wimbledonu. – Aż sam nie wiem, co powiedzieć po takim meczu. Na korcie centralnym pokonałem swojego wielkiego idola – stwierdził po meczu wyraźnie wzruszony wrocławianin.

Pierwszy set to nadzwyczajna gra w wykonaniu polskiego tenisisty. O tym, że Szwajcarowi nie będzie łatwo przekonaliśmy się już w trzecim gemie. Przy własnym podaniu Federer przegrywał już 0-40 i wydawało się, że za moment zostanie przełamany. 40-latek wziął się szybko w garść i po równowadze przechylił szalę zwycięstwa na swoją korzyść.



Jeśli to był sygnał ostrzegawczy dla utytułowanego zawodnika, to widać, że nie wyciągnął z niego wniosków. Przy stanie 3:2 Hurkacz przełamał Federera, robiąc wielki krok do zwycięstwa zwycięstwa w pierwszym secie. Tak też się stało. Wrocławianin dopełnił przy swoim serwisie i wygrał 6:3.



W drugim secie Szwajcar podkręcił tempo i szybko wygrał przy podaniu Hurkacza. Wielkie emocje towarzyszyły gemowi nr trzy. Hubert miał w nim dwa break pointy, ale ostatecznie Szwajcar nie dał sobie wydrzeć przewagi i objął prowadzenie 3:0.



Hubert wrócił do gry. W siódmym gemie udało mu się wygrać przy podaniu Szwajcara. A że serwis leżał dziś Hurkaczowi, to błyskawicznie zrobiło się 4:4. Później obaj tenisiści zgodnie wygrywali przy swoim podaniu i o wygranej musiał zdecydować tie-break.



W tej części meczu Polak dał prawdziwy popis tenisowych umiejętności. Dwa punkty zdobył po kapitalnych wymianach, wzbudzając aplauz u publiczności, która do ostatniego miejsca wypełnił trybuny kortu centralnego.



A jeśli dodamy do tego dwa proste błędy utytułowanego rywala, to przy zmianie stron Polak prowadził 4-2. Federer gry, ale ostateczny cios należał do Polaka. Do awansu brakuje Hurkaczowi tylko jednego seta.



Blisko czterdziestoletniemu Federerowi podczas całej kariery tylko dziesięciokrotnie zdarzało się odrobić dwusetową stratę. Doświadczony Szwajcar zdawał sobie sprawę, że nie ma już miejsca na pomyłkę.



Krew poczuł także Hurkacz, który doskonale zdawał sobie sprawę z faktu, że wygrana jest coraz bliżej. Możliwość sprawienia wielkiej sensacji podziałała na Polaka mobilizująco.



Już w drugim gemie wrocławianin przełamał Federera, a do tego nadal siał spustoszenie swoim podaniem. Jego serwis przekraczał prędkość 200 km/h, a to sprawiało gigantyczne problemy rywalowi. Hurkacz wygrał przy swoim serwisie i prowadził już 3:0.



A gdy Szwajcar po raz drugi nie potrafił przy swoim serwisie odsunąć zbliżającej się porażki, wygrana Hurkacza była już o krok. W piątym gemie Federer próbował odwrócić losy meczu, ale z każdą nieudaną akcją jego entuzjazm gasł w oczach.



Federer kompletnie stracił rezon i oddał bez walki ostatniego gema. Tym samym Hurkacz został półfinalistą Wimbledonu. Wcześniej tej sztuki w 2013 roku dokonał Jerzy Janowicz.

