Dzieci celem pedofilów w sieci. Ważne rozporządzenie PE

Parlament Europejski zatwierdził tymczasowe rozporządzenie, które ma skuteczniej chronić dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym za pośrednictwem sieci. Chodzi o korzystanie z aplikacji webmail, czatów i usług przesyłania wiadomości online.

W czasie pandemii niepokojąco wzrosła w internecie ilość treści pornograficznych z udziałem dzieci. Dlatego też Parlament Europejski poparł (537 głosami za, 133 przeciw i 24 wstrzymującymi się) przepisy, które będą je skuteczniej chronić przed wykorzystywaniem seksualnym, gdy korzystają z aplikacji webmail, czatów i usług przesyłania wiadomości online.



Porozumienie w tej sprawie osiągnięto w kwietniu. Przewiduje ono czasowe odstępstwo od art. 5 ust. 1 i 6 ust. 1 dyrektywy 2002/58/WE, która chroni poufność komunikacji i dane o ruchu. Przepisy będą obowiązywać maksymalnie przez trzy lata. Mogą też obowiązywać krócej, jeżeli w międzyczasie Rada i Parlament osiągną porozumienie w sprawie nowych stałych przepisów o walce ze znęcaniem się nad dziećmi w internecie.





Tropienie pornografii

źródło: pap

By wykrywać treści pornograficzne z udziałem dzieci, stosuje się specjalne technologie – za ich pomocą można skanować na przykład zdjęcia, tekst lub dane o ruchu. Technologia haszowania pomaga wykrywać takie treści na zdjęciach i w nagraniach wideo, zaś wykrywanieonline umożliwiają klasyfikatory i sztuczna inteligencja. Dzięki nim można analizować dane tekstowe lub dane o ruchu.Europosłowie domagają się odpowiednich procedur i mechanizmów odwoławczych, dzięki którym obywatele będą mogli składać skargi, gdy będą naruszane ich prawa. Krajowe organy ochrony danych będą skuteczniej nadzorować technologie wykorzystywane przez dostawców usług. Nadzór będzie miał postać ocen wpływu i procedur konsultacji.– Wykorzystywanie seksualne dzieci to okropna zbrodnia i naruszenie praw człowieka. Musimy jej skuteczniej zapobiegać, ścigać przestępców i zapewniać ofiarom lepsze wsparcie.. Być może jest dalekie od ideału, ale jest wykonalnym rozwiązaniem tymczasowym na następne trzy lata. Chcemy teraz, aby Komisja niezwłocznie przedstawiła rozwiązanie długoterminowe wzorowane na zabezpieczeniach ochrony danych, które przewidują przepisy tymczasowe. Chcemy też, by możliwe było bardziej ukierunkowane skanowanie komunikacji prywatnej – powiedziała sprawozdawczyni Birgit Sippel (Socjaliści i Demokraci).Rozporządzenie musi zostać zatwierdzone przez Radę, a następnie będzie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wejdzie w życie trzeciego dnia po publikacji.