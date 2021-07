Śmierć Pomykały. Przeszukanie domu dziennikarza

Policjanci przeszukali mieszkanie rzeszowskiego dziennikarza Henryka Nicponia. Zabezpieczyli m.in. komputer, ale nie zatrzymali samego mężczyzny. Sprawa ma związek z zaginięciem w 1997 r. dziennikarza Marka Pomykały, który najprawdopodobniej został zamordowany.

O akcji policji w mieszkaniu Henryka Nicponia jako pierwszy powiadomił serwis „Rzeszów News”. Z ustaleń portalu wynika, że funkcjonariusze wkroczyli do mieszkania redaktora dokładnie o godz. 6.00. Przeszukania mieli dokonać funkcjonariusze wydziału dochodzeniowo-śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Zabezpieczyli m.in. komputer gospodarza i nośniki danych.



Cała akcja ma związek ze zwolnieniem Nicponia z tajemnicy zawodowej. Prokuratura Okręgowa w Krakowie kilkakrotnie próbowała przesłuchać dziennikarza, ale ten zastrzegł, że obowiązuje go tajemnica dziennikarska. W maju Sąd Rejonowy w Krośnie zdecydował o zwolnienie Nicponia z tajemnicy dziennikarskiej, ponieważ sprawa dotyczy zabójstwa, co najmniej dwóch osób. Decyzję tą podtrzymał Sąd Apelacyjny w Rzeszowie. Jednak Nicpoń konsekwentnie odmawia składania zeznań. Ma prawo chronić swoje źródło informacji choć w tej sytuacji może mu grozić areszt.

W kręgu tajemnic

źródło: tvp.info, press, rzeszów news

Prokuratura chce przesłuchać dziennikarza, ponieważ mężczyzna miał napisać książkę razem z Tadeuszem P. To były milicjant, a później oficer policji. Według press.pl, w 2016 roku. Sprawa trafiła do Nicponia, który zapowiedział wydanie książki, opartej na opowieści Tadeusza P.Wiadomo, że Marek Pomykała ostatni raz był widziany późnym wieczorem 29 kwietnia 1997 r. Wyszedł z mieszkania około godziny 22.30; kiedy nie wrócił, rozpoczęły się poszukiwania. Kilka dni później rodzice dziennikarza znaleźli jego samochód. Stał przy bramie prowadzącej na koronę zapory w Solinie. Wówczas uznano, że Pomykała popełnił samobójstwo.Jednak w 2014 r. Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa dziennikarza.Z zeznań byłej partnerki policjanta wynika, że. Na trop tych zbrodni miał wpaść Pomykała.W ubiegłym roku prokurator generalny Zbigniew Ziobro polecił wznowienie śledztwa. Sprawa trafiła do Prokuratury Okręgowej w Krakowie. To zasługa dziennikarza Krzysztofa M. Kaźmierczaka, który nagłośnił sprawę i doprowadził do tego, że zainteresowali sią nią dziennikarze. Od 28 lat Kaźmierczak zajmuje się także sprawą zabójstwa dziennikarza Jarosława Ziętary z Poznania. Jego determinacja doprowadziła do oskarżenia m.in. Aleksandra Gawronika za podżeganie do zabójstwa dziennikarza.